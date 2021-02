I TEST per la diagnosi di Covid che si usano attualmente sono in grado di rilevare le varianti di Sars-CoV-2? In linea generale funzionano correttamente, ma nel caso di dubbi sull’attendibilità della risposta, bisogna trovare conferme con un test più approfonditi. Sia per evitare falsi-positivi e falsi negativi, ma soprattutto per capire se non sia sfuggita una delle varianti. Questa la posizione dell’Istituto superiore di sanità in un report appena pubblicato per fare il punto sull’efficacia dei test: se sono in grado di intercettare le tre varianti di coronavirus che spaventano l’Italia: VOC 202012/01 (Regno Unito), P1 (brasiliana) e 501.V2 (sudafricana), che hanno mutato il ceppo scoperto per la prima volta a Wuhan.

L’indagine sui campioni del 18 febbraio

Per stimare la diffusione in Italia delle tre varianti di coronavirus VOC 202012/01 (Regno Unito), P1 (brasiliana) e 501.V2 (sudafricana), “è stata disegnata un’indagine rapida coordinata dall’Istituto superiore di sanità in collaborazione con le Regioni e Province autonome ed in particolare con i laboratori da queste ultime identificati”, firmata dal direttore generale Prevenzione Gianni Rezza. Verranno presi in considerazione i risultati dei campioni notificati il 18 febbraio. Obiettivo: identificare, tra i campioni con risultato positivo per Sars-CoV-2 in Rr-Pcr, possibili casi di infezione riconducibili a queste varianti.

Stefano Vella: i test di terza generazione

Due le linee guida dell’ISS che rimanda prima di tutto alle raccomandazioni già espresse dal Ministero della Salute: per quanto riguarda i test molecolari, invita a non utilizzare esclusivamente quelli basati sul gene S . “Per potere distinguere se un’infezione è determinata da una variante – precisa l’Iss – è necessario un test specifico altamente specialistico che è detto ‘sequenziamento’, tramite il quale si determina la composizione esatta del genoma del virus. Il sequenziamento non è un’analisi a disposizione del pubblico, ma è un tipo di test che viene effettuato solo in centri specializzati per motivi di sanità pubblica”

E per i test antigenici? Funzionano, dice l’Iss, ma nel caso ci fossero dei dubbi sul risultato, bisogna trovare conferme. Sia per eliminare la possibilità di falsi-positivi e falsi-negativi, sia per evitare che non sia stata intercettata una variante. “In questi casi, si deve ricorrere ai test antigenici non rapidi (di laboratorio) o quelli rapidi con lettura in fluorescenza (cioè letti con apposite apparecchiature), che garantiscano alta specificità e sensibilità”. Ad esempio, se il test antigenico di un paziente sintomatico risulta negativo, potrebbe sorgere il dubbio che non sia stata intercettata la mutazione, quindi bisogna ripeterlo utlizzando altri metodi, così nel caso del test negativo di una persona asintomatica, su cui però ci sono perplessità (la vicinanza con persone contagiate).

Raccomanda il professor Stefano Vella, infettivologo e docente di Salute Globale all’Università Cattolica di Roma: “Poter distinguere se un’infezione è determinata da una variante è estremamente importante in questo momento. Chi si sottopone ad un test antigenico deve chiedere che vengano utilizzati quelli della cosiddetta “terza generazione” ossia, più aggiornati e sensibili, con lettura in fluorescenza. Così come è necessario nei laboratori amplificare il sequenziamento del genoma del virus. ‘Aggiustare’ i test molecolari significa poter intercettare le varianti: bisogna infatti tenere presente che oltre alla proteina S, in altre proteine stanno sorgendo mutazioni che devono essere monitorate per valutare la possibile influenza sui test”. Dunque, da una parte la ricerca e dall’altra l’indagine.

Longform

Primi dubbi sull’efficacia dei vaccini

Il vaccino di Pfizer-Biontech potrebbe essere meno efficace contro le varianti sudafricana e brasiliana del coronavirus SarsCov2, secondo i dati preliminari, pubblicati sul New England Journal of Medicine dell’Università dell’università del Texas di Galveston e delle stessa azienda: l’efficacia degli anticorpi neutralizzanti del vaccino calerebbe di circa due terzi. La verifica è stata fatta in laboratorio su 20 campioni di sangue ottenuti da 15 persone che avevano partecipato alla sperimentazione del vaccino. Si è così visto che l’azione degli anticorpi neutralizzanti del virus era più debole. Precisa però Stefano Vella: “Lo studio confermerebbe i nostri dubbi: il vaccino regge bene sulla variante inglese regga bene ai vaccini, ma non così su quella sudafricana e brasiliana con una carica virale superiore. Il nostro timore è che possano sfuggire alle risposte immunitarie”.