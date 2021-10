Crescono i casi di Covid-19 tra gli operatori sanitari: questa settimana sono 371 rispetto ai 306 della settimana precedente (3,6% del totale dei casi nella popolazione). Lo rileva il Report di sorveglianza esteso pubblicato dall’Istituto Superiore di sanità, che completa il monitoraggio settimanale. In totale, sono 144.812 i casi di coronavirus totali registrati tra gli operatori sanitari, di cui 1.444 negli ultimi 30 giorni.

Analizzando l’andamento dei casi diagnosticati fra gli operatori sanitari, si legge nel Report “a inizio luglio si rileva un lieve aumento in corrispondenza dell’aumento del numero dei casi nella restante popolazione. A partire dalla seconda metà di agosto, il numero di casi diagnosticati nella popolazione è in forte diminuzione, mentre è in aumento il numero di casi settimanale notificati fra gli operatori sanitari (371 vs 306 della settimana precedente) ed è ora pari al 3,6% del totale dei casi nella popolazione”.