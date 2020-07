Aveva scritto un post per ricordare che “il coronavirus non si è dimenticato di fare il suo lavoro”. E lo aveva fatto perché “in reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid” anche se “la cosa è limitata, non come a febbraio o marzo o l’inizio di aprile”. Ora, però, l’infermiere dell’ospedale di Cremona il cui sfogo con selfie in mascherina su Facebook era diventato virale è finito nel mirino degli utenti che lo hanno accusato di aver “mentito”, di essere “un bugiardo” e “una m….”, e di aver contribuito a “diffondere il terrore”. Il motivo di tanto astio? La precisazione arrivata in seguito alla viralità del post prima dall’Asst e quindi all’Adnkronos Salute dal direttore sanitario della struttura, Rosario Canino: “La premessa d’obbligo è che siamo lontani anni luce dalla crisi di marzo-aprile. Possiamo definirla una situazione abbastanza tranquilla, attenzionata ma tranquilla. Da venerdì scorso – aveva spiegato ieri – abbiamo avuto dei ricoveri, in tutto parliamo di 10 pazienti, 8 in Malattie infettive e due in Pneumologia. Di questi ultimi solo uno è in ventilazione non invasiva col casco. Le condizioni di tutti sono stabili e non c’è preoccupazione né si deve fare allarmismo”.

Fonte