Dalla mezzanotte tre comuni della Valle d’Aosta saranno isolati a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Il presidente della Regione Renzo Testolin ha firmato l’ordinanza che istituisce la ‘zona rossa per i comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes, preso atto che “il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Valle d’Aosta, per indifferibili motivi di emergenza sanitaria e per procedere ad un puntuale monitoraggio epidemiologico della popolazione, ha richiesto l’istituzione immediata di una ‘zona rossa’ nei territori” dei tre comuni “considerato l’elevato numero di soggetti positivi al Covid-19 e di soggetti isolati in rapporto alla popolazione complessiva di tali comuni”.

