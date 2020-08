Il titolare di un bar del centro di Gallipoli ha consentito l’ingresso nel locale ad un numero illimitato di giovani, alcuni senza mascherina, creando assembramento e non ha assicurato la distanza di un metro a chi stava consumando al bancone. Il titolare stesso e alcuni dipendenti non indossavano la mascherina. Lo ha accertato la polizi anche a seguito di un sopralluogo, documentato da un agente della scientifica, e al successivo controllo amministrativo. L’esercizio pubblico non rispettava le linee guida anticontagio.

Gli agenti della squadra amministrativa del commissariato di Gallipoli, dopo un apposito controllo amministrativo finalizzato a verificare l’attuazione dell’ordinanza del ministero della Salute del 16 agosto, ha multato il titolare con una sanzione di 400 euro e la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per la durata di 5 giorni. Il trasgressore verrà segnalato, per le valutazioni in ordine all’eventuale prolungamento della chiusura provvisoria, alla Prefettura di Lecce.