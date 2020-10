Crescono i ricoveri di pazienti Covid-19 in terapia intensiva, quasi 1 su 10. “In media, in Italia, il 9,18% dei ricoverati per Covid-19 ricorre al setting assistenziale della terapia intensiva. La settimana scorsa era l’8,09%. Il Friuli-Venezia Giulia rappresenta la regione che attualmente registra il rapporto più elevato tra ricoverati in terapia intensiva sui ricoverati totali, il 27%”. E’ quanto rileva il 24.esimo report settimanale ‘Instant’ dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica, campus di Roma. “Sono aumentati i posti letto in terapia intensiva, ma non il numero degli anestesisti-rianimatori”, avverte il report.

