C.1.2. Non è un codice cifrato, ma il nome della nuova variante che si sta diffondendo in Sudafrica. Lo ha annunciato il 30 agosto il Nicd, Istituto nazionale delle malattie trasmissibili del Paese. Da marzo 2020 l’ente fa parte di una rete dedicata al monitoraggio di Sars-CoV-2 sul territorio, chiamata Ngs-Sa (Network for Genomics Surveillance in South Africa), su cui convergono diverse altre strutture (University of KwaZulu-Natal, University of Cape Town, Stellenbosch University, University of the Free State, University of Pretoria, University of the Witwatersrand, National Health Laboratory Service).