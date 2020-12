Multato per non aver indossato la mascherina. La sanzione è scattata per Farath Jemmali, uno dei 18 pescatori sequestrati lo scorso primo settembre dalle milizie del generale Haftar e liberati dopo oltre 100 giorni di prigionia. “Farath la mattina del 26 dicembre ha sentito l’esigenza di fare due passi per la nostra città e di fermarsi con un conoscente senza mascherina e con una distanza di sicurezza per lui congrua con le restrizioni in atto – scrive su Facebook il consigliere comunale della Lega a Mazara del Vallo, Giorgio Randazzo -. Bene, è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza che gli ha elevato un verbale di oltre 200 euro“.

Fonte