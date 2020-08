“Negli ospedali pugliesi sono ricoverati cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni in condizioni severe”. A lanciare l’allarme è l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco che evidenzia come tra i 48 ricoverati in Puglia ci sono anche cinque ragazzi che i sintomi del Covid gli hanno manifestati in maniera pesante. L’eta media dei contagiati, dunque, si sta abbassando e i sintomi nei giovanissimi non sono sarebbero sempre blandi o assenti.

A conferma dell’abbassamento dell’età media dei pazienti Covid c’è anche il dato del contagiati provenienti da un vacanza all’estero. Dei 77 positivi al coronavirus conteggiati in salento, 41 hanno contratto l’infezione all’estero. È Quanto emerge dal report della asl di lecce che analizza l’andamento epidemiologico nei paesi della provincia salentina raffrontando i dati dal 29 febbraio scorso a oggi. I comuni in cui è registrato il maggior numero di casi sono lecce e poggiardo, con 10 e sei positivi ciascuno.

Una notte a Gallipoli, viaggio nella movida incontrollabile: “Dimentichiamoci il Covid” in riproduzione….

“Ricordiamo l’importanza dell’obbligo dell’autosegnalazione per chi arriva in Puglia da altre regioni italiane o dall’estero, strumento utile per le attività di testing-tracing-tracking del nostro dipartimento di prevenzione”, dichiara Fabrizio Quarta, direttore dell’unità operativa complessa di epidemiologia e statistica della Asl Lecce. E aggiunge: “Tra il 23 luglio e il 6 agosto sono stati 65mila i moduli di autosegnalazione inviati al dipartimento di prevenzione dall’italia e dall’estero, su un totale di 120mila moduli pervenuti dall’inizio della pandemia”.







Fonte