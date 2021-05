Nel giorno in cui il Consiglio regionale pugliese approva una legge per permettere la visita dei parenti ai pazienti Covid che si trovano in terapia intensiva in gravi condizioni, il bollettino segna quasi 6mila vittime complessive del virus in poco più di un anno. Marted’ 4 maggio, infatti, con altri 34 decessi salgono a 5.998 i morti da marzo 2020.

La nota positiva, invece, arriva dal calo consistente di contagi, ricoveri e attualmente positivi. Oggi su 13.803 tamponi Covid sono emersi 1.028 contagi: 317 in provincia di Bari, 105 in provincia di Brindisi, 140 nella provincia Bat, 89 in provincia di Foggia, 196 in provincia di Lecce, 169 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

I casi attualmente positivi sono 46.620 mentre ieri erano 47.023 (-403). I pazienti ricoverati oggi sono 1.782 mentre ieri erano 1.812 (-30). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 238.144.

Resta ancora sopra la soglia critica ma l’occupazione dei posti letto Covid nelle Terapie intensive della Puglia è in sensibile calo: dal 39% registrato il primo maggio, è scesa al 35% (cinque punti sopra il limite fissato dal ministero della Salute). Più stabile la situazione nei reparti di Pneumologia e Malattie infettive, dove da una settimana, dal 29 aprile scorso, il tasso di occupazione dei posti letto oscilla tra il 44 e il 43% attuale.

Il Consiglio regionale, come detto, ha approvato all’unanimità la proposta di legge per assicurare gli incontri tra pazienti in condizioni critiche e i loro familiari. La legge chiede ai direttori dei reparti di adottare con urgenza il “Documento di umanità e sicurezza di stabilimento”, per consentire visite in ospedale a pazienti in fase di criticità clinica, da Covid-19 o meno, in considerazione “del bisogno oggettivo particolare e delle straordinarie necessità di natura psicologica”. La Giunta regionale può dettare modifiche operative per la semplificazione delle procedure. Le disposizioni della presente legge si applicano, fatte salve norme legislative o disposizioni amministrative meno restrittive, anche agli ospiti delle strutture socio-assistenziali.

Sul fronte vaccini da registrare che sono quasi 1,4 milioni le dosi somministrate in Puglia, per la precisione 1.394.616, di cui oltre un milione riguardano le prime inoculazioni. Grazie a nuovi rifornimenti sono riprese le vaccinazioni anche per la fascia di età 60-69 anni, prosegue la copertura di prime o seconde dosi a fragili, over 80, 79-70. Sono iniziate anche le somministrazioni delle seconde dosi al personale scolastico con l’uso di Astrazeneca.