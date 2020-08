Secondo i dati della Regione sul coronavirus relativi al 22 agosto ci sono altri 22 nuovi positivi a fronte di 2.579 tamponi effettuati. Tra questi: 12 sono della provincia di Bari, “5 rientri dall’estero – 2 dalla Spagna, 2 dalla Grecia e 1 dall’Albania – 3 contatti stretti di casi già sotto osservazione e 4 positività individuate in fase di triage in struttura sanitaria, per le quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento” dichiara il direttore Asl Bari, Antonio Sanguedolce.

Un caso nella Bat (“dalla Spagna”, informa Alessandro Delle Donne, dg Asl); 7 nella provincia di Foggia, “1 contatto stretto di caso già individuato e posto a sorveglianza attiva; 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 1 persona rientrata dalla Croazia; 2 persone individuate attraverso attività di screening e una persona per le quali sono in corso le indagini epidemiologiche” dice il dg Asl, Vito Piazzolla.

Un positivo da Taranto (“dalla Campania e asintomatica” dice il direttore Asl, Stefano Rossi”); 1 dal Leccese, frutto di tracciamento contatti di un caso noto secondo Rodolfo Rollo, dg Asl Lecce. Nel conto dei casi degli scorsi giorni 1 inserito tra i residenti fuori regione è stato spostato nel totale di Taranto.

Non si registrano nuovi decessi, il cui totale resta 555, mentre 5 guariti in più portano la somma dei negativizzati a 4.001. Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) salgono a 436 tra cui 66 ricoverati, con 4 pazienti in terapia intensiva.

Intanto per chi arriva o rientra a Bari e provincia da zone a rischio la Asl Bari ha predisposto una piattaforma web sperimentale per effettuare il tampone. Chi proviene da Spagna, Grecia, Malta e Croazia si potrà prenotare automaticamente, passate le 72 ore previste, sul portale https://sorveglianzacoronavirus.asl.bari.it