Sono 71 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 12 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico). E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Rispetto a 24 ore fa si registra inoltre un decesso, facendo salire così il totale complessivo di morti, dall’inizio della pandemia, a 16.833. Aumenta il numero di pazienti guariti/dimessi sono +29 per un totale di 74.432 (+ 29), di cui 1.431 dimessi e 73.001 guariti. Stabile la terapia intensiva, con 9 pazienti ricoverati mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 155 (-7). Quanto ai tamponi effettuati sono +6.494, per un totale di 1.365.366.

