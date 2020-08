A fronte di 18.701 tamponi analizzati, sono 289 i positivi al Covid-19 riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati della Regione, con un rapporto tra nuovi tamponi e nuovi casi pari all’1,54%. Dei 289 positivi, 38 sono debolmente positivi, nove a seguito di test sierologico. I guariti e i dimessi sono in tutto 98, e non si registrano morti. In terapia intensiva c’è un caso in più, che porta il totale a 18, negli altri reparti i ricoverati per Covid-19 sono tredici in più, 185 in tutto. Nel milanese sono sempre alti i numeri dei nuovi contagi da Covid19. Secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia, qui i positivi sono 140, di cui 86 a Milano città.

Fonte