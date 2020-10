Sono 1.140 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia a fronte di 22.910 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9%. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino quotidiano. Si registrano inoltre altri due morti, un dato che porta a 16.982 il totale delle vittime in Lombardia. I guariti/dimessi sono in tutto 82.988 (+244 da ieri). In terapia intensiva si trovano 44 persone, stesso numero di ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 408 (+37). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 587 (di cui 312 a Milano città); Bergamo: 36; Brescia: 57; Como: 34; Cremona: 25; Lecco: 25; Lodi: 17; Mantova: 29; Monza e Brianza: 113; Pavia: 40; Sondrio: 6; Varese: 91.

