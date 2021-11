Ancora in lieve crescita i casi covid nelle carceri italiane. I detenuti positivi sono 162 (di cui 13 nuovi giunti), su un totale di 53.954 presenze, mentre i casi sono 169 tra i 36.939 poliziotti penitenziari in servizio. I dati, aggiornati a ieri, sono pubblicati nel report settimanale sul sito del ministero della Giustizia. La scorsa settimana i casi erano 150 tra i detenuti, su una popolazione di 53.816 unità, e 152 tra gli agenti.

Tra i detenuti positivi, 158 sono asintomatici, 2 hanno sintomi e sono gestiti all’interno degli istituti e 2 sono ricoverati in ospedale. Tra i poliziotti 169 sono asintomatici in isolamento domiciliare e 2 sono ricoverati in caserma. Diciotto sono infine i positivi tra le 4.021 unità del personale dell’amministrazione penitenziaria, 17 in isolamento domiciliare e uno ricoverato in ospedale, mentre la scorsa settimana erano 12.

Prosegue intanto la campagna vaccinale. Sono 84.159 le dosi di vaccino anti covid somministrate ai detenuti, la scorsa settimana erano 83.378.