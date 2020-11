“L’interpretazione dei dati è una cosa, la loro solidità un’altra”. E il dato che arriva dallo studio condotto dall’Istituto nazionale tumori (Int) di Milano, in collaborazione con l’università degli Studi del capoluogo lombardo, l’università di Siena e VisMederi srl è “a mio avviso molto sicuro e solido”. Rileva la presenza di anticorpi specifici del coronavirus all’inizio di settembre 2019 in campioni di sangue fra quelli raccolti da quasi mille persone arruolate in uno screening anticancro dell’Int avviato a luglio dell’anno scorso. “Questi dati ci dicono qualcosa che non siamo in grado di capire al momento. Vuol dire che occorre studiare ancora, fare ulteriori ricerche e cercare conferme in altre coorti di pazienti. Ci auguriamo sia uno stimolo per altri gruppi”. E’ la riflessione di Maria Pia Abbracchio, Prorettore vicario con delega a Ricerca e Innovazione dell’università degli Studi di Milano.

