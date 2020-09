Dopo i picchi dei mesi più caldi della pandemia, calano progressivamente a giugno e più ancora a luglio i decessi nelle città del Nord Italia. E’ quanto emerge dal report sull’Andamento della mortalità giornaliera (Sismg) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19, relativo al periodo 6 maggio-31 luglio, pubblicato dal ministero della Salute e dal Centro nazionale prevenzione e controllo malattia. La ‘fotografia’ – relativa a 19 città su 34 – evidenzia “un trend in diminuzione della mortalità complessiva, che passa da un eccesso significativo pari a +11% a maggio a un valore in linea con le attese nelle prime due settimane di luglio”. In particolare, per le città del Nord nella prima metà di luglio si registra un -4%, contro un +5% del Centro-Sud (che a maggio totalizzava un +2%).

