Non è durata a lungo la chiusura delle scuole in Calabria, voluta dal presidente facente funzioni Nino Spirlì nonostante la regione sia da tempo in zona gialla. Per decisione del Tar, cui si sono rivolti un gruppo di genitori inferociti, da domani elementari, medie e superiori riapriranno i battenti. E tutti gli studenti spediti in Dad torneranno a fare lezione in presenza. Nel merito, la questione verrà discussa il prossimo 14 aprile. Ma il giudice ha già bacchettato duramente Spirlì, accusandolo di essersi arrogato funzioni e decisioni che non gli competono.

La Regione, si legge nel provvedimento, può decidere la chiusura delle scuole solo in “eccezionali e imprevedibili di pericolo di lesione imminente e grave”. E, secondo l’ultimo Dpcm del 3 marzo scorso, nei “soli casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio regionale, situazioni che per l’evolversi del virus non siano state già apprezzate ed amministrate dall’Autorità governativa e con limitazione di efficacia temporale di tali interventi sino alla adozione del successivo Dpcm”. Eppure in Calabria, al momento, non c’è alcun motivo di allarme. A confermarlo, sottolineano i giudici, sono i dati che la Regione ha citato nella sua ordinanza.

Il trend dei contagi – si legge nel provvedimento del Tar, che li passa in rassegna – “è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale”, l’incremento di posti letto Covid e quelli di Terapia intensiva occupati “resta comunque sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione per quanto nello stesso atto impugnato dichiarato” e “il coefficiente del 9,1% di prevalenza (studio VOC202012/01) delle varianti sul territorio regionale calabrese alla data del 18/2/21, richiamato nell’atto impugnato, è – su scala nazionale – il più basso in assoluto”. Traduzione, lo stesso provvedimento attesta che non c’è alcun motivo per chiudere le scuole.

“La scuola è un diritto e non un optional”, commentano i legali Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, che hanno curato il ricorso per un gruppo di genitori. “Tale diritto è solennemente esaltato nella nostra Carta Costituzionale e ciò proprio al fine di permettere ai nostri ragazzi di avere un’educazione adeguata per la crescita dell’intera società”.

Non la prende per niente bene il presidente facente funzioni Nino Spirlì, che commenta: “Il Tar ha deciso e si assume la responsabilità. Mi auguro che le prossime settimane non siano dolorose dal punto di vista dell’aumento dei contagi”. Ed insiste. “La presenza delle varianti – sostiene – è stata acclarata su campioni per cui le varianti sono già presenti sul territorio in buon numero. Non voglio fare terrorismo psicologico, ma devo riflettere assieme al commissario Longo sulla necessità di prevenire piuttosto che poi dover curare”.