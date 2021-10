Il tempo è tutto. Per spezzare la catena di contagio del coronavirus, la rapidità di intercettare e isolare i positivi e tracciare i contatti stretti resta un momento fondamentale per interrompere la circolazione del virus. E secondo i dati dell’ultimo report pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità se da un lato emerge una diminuzione dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti, il 33% contro il 34% della scorsa settimana, dall’altra è in leggero aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (48% contro il 47%). Ossia di persone potenzialmente in grado di creare focolai di contagi. Resta invece stabile la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (19%).

Per correre dunque alla velocità del virus, resta dunque necessario ricostruire i contatti, ma soprattutto mantenere le misure di contenimento. Sottolinea nella nota l’istituto Superiore di Sanità: “Una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria, in particolare nelle categorie a rischio, rileva il monitoraggio, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti”. “E’ opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale”.

La variante delta

In Italia nel frattempo la variante delta rappresenta la quasi totalità dei casi. Variante che è anche dominante nell’intera Unione Europea ed è associata ad una maggiore trasmissibilità: la Gran Bretagna registra il record di contagi Covid da luglio; la Germania si prepara al picco dei casi, mentre in Russia, con oltre 1000 morti al giorni, torna il lockdown a Mosca. Un lockdown definito “leggero” dal 28 ottobre al 7 novembre.

Nel frattempo Oms e Ema tengono d’occhio la variante Delta ‘plus’, l’ultima minaccia. La pandemia di Covid “si trascinerà per tutto il 2022”, prevede Bruce Aylward, esperto dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), delineando un quadro allarmante nel quale “i paesi più poveri non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno”.