L’enorme produzione di dati e studi in Italia in questi mesi di pandemia, per dare delle risposte alle tante domande su un virus sconosciuto, “è spesso soggiogata dal pensiero unico e molti studi non possono essere ammessi, per difetto di casta, ai gran galà della scienza in mascherina”. Lo denuncia all’Adnkronos Salute Mauro Minelli, immunologo e responsabile per il centro sud della Fondazione italiana medicina personalizzata. Minelli evidenzia un paradosso sempre più evidente in Italia, quello che divide gli scienziati tra ‘ottimisti’ e ‘catastrofisti’ rispetto all’evoluzione della pandemia.

Fonte