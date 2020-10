“Il vaccino non sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa”. Sono le parole di Ilaria Capua, direttore dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, a Domenica In. “Stiamo vivendo una situazione che non riguarda solo l’Italia o l’Europa. Riguarda tutto il mondo, è un quadro molto complicato. Il virus non guarda in faccia nessuno, il controllo della situazione dipende da noi, da ogni singolo individuo. Il virus ha un raggio di contagio limitato, bisogna rispettare le regole e attuare le misure di prevenzione che servono a ridurre il rischio”, dice la scienziata.

