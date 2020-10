Aumentano i contagi e per proteggerci sono fondamentali i comportamenti. A sottolinearlo è Ilaria Capua in un’intervista al ‘Corriere della sera’. “È il momento di rafforzare l’impegno – dice la direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida – La mascherina va portata sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Se si usa il car sharing meglio indossarla. Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile. Il virus viene trasportato da goccioline pesanti che tendono a cadere rapidamente: ecco perché la distanza di due metri ci protegge”.

Fonte