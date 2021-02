“Priorità di accesso alla vaccinazione anti-Covid anche alle persone obese”. Tutte, non soltanto gli obesi gravi. E’ l’appello lanciato dall’Associazione Medici Endocrinologi (Ame-Ets) che mira a favorire l’immunizzazione di quella parte della popolazione che, per colpa del peso eccessivo, è esposta ad un rischio maggiore di essere contagiata e un rischio più alto di sviluppare forme gravi di Covid-19. La richiesta degli specialisti arriva a pochi giorni dal World Obesity Day, che si celebra il prossimo 4 marzo, preceduta da una conferenza istituzionale sul web dal titolo “Stigma clinico, obesità e covid-19: assicurare assistenza alla persona con obesità”. Ad oggi, infatti, tra le patologie che hanno la precednza per la vaccina e rientrano nella fase 2 c’è soltanto la grave obesità.

“Una review sistematica degli studi pubblicati, comparsa qualche mese fa sulla rivista Obesity Review, ha indicato che le persone obese hanno il 50% in più delle probabilità di contrarre la malattia da Sars-Cov-2; hanno una probabilità di quasi 2 volte e mezzo maggiore di essere ricoverate e di circa il doppio di essere ricoverate in terapia intensiva”, riferisce Vincenzo De Geronimo, coordinatore della Commissione Farmaci dell’Ame-Ets. Uno studio dell’American Heart Association Covid-19 Cardiovascular Disease Registry, pubblicato sulla rivista Circulation, ha mostrato che gli obesi hanno una percentuale di mortalità superiore del 26% rispetto ai non obesi, ed una necessità di ventilazione meccanica superiore dell’80%. L’associazione tra obesità e prognosi peggiore (morte o ventilazione meccanica) era molto evidente, specialmente nei pazienti under 50, mentre scompariva negli ultra settantenni. Addirittura nei grandi obesi di età inferiore ai 50 anni il rischio mortalità per Covid-19 era del 36% superiore alla media.

Non è ancora chiaro il motivo per cui le persone obese siano più vulnerabili al virus Sars-Cov-2. “Si ipotizza che una serie di fattori possano giocare un ruolo importante: oltre all’iperglicemia, il tessuto adiposo della persona obesa è generalmente oggetto di un intenso infiltrato di cellule infiammatorie e presenta una alterata secrezione adipochinica”, spiega De Geronimo. In altre parole, l’obesità aumenta le probabilità che il paziente sviluppi un’eccessiva risposta infiammatoria contro la malattia, favorendo quella “tempesta di citochine” che oggi sappiamo essere tra le più temute cause di mortalità per Covid-19. Inoltre, le persone affette da obesità grave presentano già difficoltà respiratorie: il grasso che si accumula nell’addome ostacola il movimento del diaframma e riduce l’espansione dei polmoni. Questo potrebbe aggravare le condizioni respiratorie in caso di Covid-19. Nell’obesità è anche più frequente che si producano trombi che, secondo i dati presenti in letteratura, possono rappresentare una complicanza di questa malattia. “Molto spesso all’obesità si accompagnano altre patologie che possono aumentare ulteriormente il rischio di esiti negativi per Covid-19, quali ipertensione e diabete”, precisa Franco Grimaldi, presidente dell’Ame-Ets.

Il report dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) relativo ad 85.418 decessi, aggiornato al 27 gennaio scorso, ha documentato che il 66,2% dei soggetti deceduto aveva 3 o più comorbilità. Tra le patologie più comunemente associate alla mortalità ci sono l’ipertensione arteriosa, le cardio-vasculopatie, il diabete tipo 2 e l’obesità. Il diabete mellito tipo 2 era presente nel 25% circa dei soggetti deceduti e l’obesità nel 10% circa. “La revisione sistematica dei dati pubblicati dimostra come il diabete mellito sia associato ad un rischio doppio di progressione ed outcome sfavorevole di malattia nei pazienti affetti da Covid-19”, sottolinea Grimaldi. Secondo l’Ame, accanto ai pazienti affetti da diabete mellito ed obesità, la vaccinazione anti-Covid dovrebbe essere prioritaria anche per tutti i pazienti affetti da patologie endocrine a rischio aumentato di complicanze da Covid-19, alcune delle quali spesso sono associate anche all’obesità: da coloro che hanno la sindrome di Cushing a coloro con deficit dell’ormone della crescita ed a chi è affetto da acromegalia e di iposurrenalismo.

La buona notizia è che i vaccini anti-Covid sembrano funzionare molto bene anche nei soggetti obesi o affetti da patologie endocrine. “Nei soggetti affetti da diabete mellito e obesità, sulla base dei dati riportati, sappiamo che la protezione esercitata da due vaccini attualmente in commercio a mRNA (Pfizer/BioNTech e Moderna) contro il Sars-CoV-2 non differisce dal resto della popolazione studiata”, dice De Geronimo. “Anche nel caso del vaccino prodotto da Oxford/Astrazeneca e dello Sputnik V tra i soggetti sottoposti a vaccinazione erano presenti pazienti affetti da obesità e diabete mellito ed anche in questi casi non è riportata alcuna differenza in termini di efficacia e sicurezza”, aggiunge. “Non abbiamo alcun dubbio: vacciniamo al più presto gli obesi e proteggeremo e salvaguarderemo una quota significativa di italiani”, conclude Grimaldi.