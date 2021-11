Mentre l’agenzia italiana del farmaco dà il via libera alla terza dose anche sotto i 60 anni, l’Indonesia è il primo paese al mondo ad autorizzare la somministrazione in emergenza del vaccino Novavax contro Covid-19.

Sviluppato dall’azienda farmaceutica statunitense che ha ricevuto 1,75 miliardi di dollari dal governo americano per mettere a punto il vaccino a base di proteine ricombinanti. Una tecnologia che già si usa nei vaccini infantili contro l’epatite B, il meningococco B, l’herpes zoster e il papilloma virus.

Il protocollo prevede due dosi di uguale dosaggio a 21 giorni di distanza. Si conserva normalmente nei frigoriferi fino a sei mesi. Le due dosi fornirebbero una protezione contro il coronavirus con un’efficacia del 90,4%, anche contro le varianti del virus.

Potrebbe essere in arrivo il quinto vaccino utilizzabile dal prossimo anno dall’Unione Europea dopo Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Attesa la risposta dell’Ema, che ha avviato la revisione permanente del vaccino già a febbraio e dalla Fda statunitense che dovrebbe arrivare invece entro la fine dell’anno.

L’azienda statunitense di biotecnologie conferma infatti di aver richiesto un’autorizzazione al Regno Unito, all’Unione Europea, Canada, Australia, India e Filippine. La produzione è stata affidata al Serum Insitute of India, dove si produce anche AstraZeneca.

Ma come funziona?

Il vaccino Novavax, noto come NVX-CoV2373, si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti: molecole in grado di assemblarsi per formare particelle simil-virali sulla base delle quali l’organismo produce la sua risposta immunitaria, scatenando la formazione di anticorpi.

Partendo da una sequenza dell’Rna del virus in laboratorio vengono create proteine spike artificiali del coronavirus (imitano la struttura di Sars-CoV-2) che vengono initettate: un metodo più tradizionale, simile al vaccino contro l’influenza. I risultati dei trial clinici su circa 30mila volontari fra Stati Uniti e Messico spiegavano che l’efficacia è del 90% paragonabile a quella dei vaccini a mRna, ma con minori effetti collaterali. Alcuni volontari hanno riferito affaticamento, mal di testa e sintomi minori.