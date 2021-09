Moderna superstar. Secondo infatti nuovi studi americani, non soltanto i vaccini continuano a dimostrare una protezione altissima contro Covid-19 e le varianti ma Moderna sembra avere una ancora maggior efficacia. Lo studio è a firma di Shaun Grannis, vice presidente del Regenstrief Institute per dati e analisi e professore di Medicina alla Indiana University School of Medicine.

Sono stati analizzati più di 32.000 casi di accesso al pronto soccorso o in ospedale in nove stati tra giugno, luglio e agosto 2021, quando la variante Delta era diventata il ceppo predominante. Lo studio è stato portato avanti grazie ai dati del Centers for Disease Control and Prevention (CDC)’s VISION Network (sette organizzazioni che contribuiscono e analizzano i dati dei sistemi sanitari statunitensi per saperne di più sull’efficacia del vaccino COVID-19).

I risultati hanno mostrato che gli individui non vaccinati hanno 5-7 volte più probabilità di avere bisogno di cure in pronto soccorso o direttamente in ricovero. Ma non solo. Lo studio ha evidenziato una differenza nell’efficacia dei vaccini. Moderna è stato efficace per il 95 per cento nel prevenire l’ospedalizzazione degli adulti dai 18 anni in su mentre Pfizer lo è stato per l’80 per cento e Johnson & Johnson per il 60 per cento. L’efficacia del vaccino diventa inferiore nelle persone dai 75 anni in su. Per quel che riguarda i ricoveri d’urgenza, l’analisi ha mostrato che Moderna era efficace al 92 per cento, Pfizer al 77 e Johnson & Johnson al 65 per cento.

Una ricerca della Scuola di Medicina dell’università della Virginia pubblicata su JAMA mette poi a confronto la risposta anticorpale generata dai vaccini Pfizer e Moderna. I ricercatori fanno presente che entrambi hanno funzionato molto bene su milioni di persone ma emerge un livello leggermente superiore dei livelli di anticorpi nei destinatari del vaccino Moderna. Questo genere di studi serve a capire se la misurazione dei livelli di anticorpi possa essere un buon marcatore della protezione del vaccino e anche se un vaccino possa essere più efficace per determinati gruppi demografici.

Come noto, Pfizer e Moderna usano entrambi l’mRNA per insegnare al sistema immunitario come difendersi dalla proteina spike di Covid. Le formulazioni però sono diverse: Moderna usa più mRNA di Pfizer. Gli scienziati hanno esaminato il sangue di 167 dipendenti dell’università, raccolto da una settimana a un mese dopo la seconda dose: 79 di loro hanno ricevuto Pfizer e 88 Moderna. L’età media era di 42 anni, il 38% sui 50anni e oltre e, in totale, il 72% erano donne.

Dalle analisi è emerso che Moderna ha prodotto più anticorpi nel sangue dopo la seconda dose rispetto a Pfizer: 68,5 microgrammi per millilitro (µg/mL) contro 45,9. Le persone con più di 50 anni vaccinati con Pfizer hanno prodotto meno anticorpi nella seconda dose rispetto ai più giovani, mentre non c’era alcuna differenza nei livelli di anticorpi negli adulti più anziani rispetto ai più giovani che avevano ricevuto Moderna.

Ovviamente sono necessari altri studi: non c’è certezza che gli anticorpi possano essere usati per valutare la protezione clinica contro il Covid-19.