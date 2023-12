Covid: il Tribunale annulla le decisioni della Commissione a favore della Air France e della Air France-KLM

– Nell’aprile 2020, durante la pandemia di Covid-19, la Francia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto individuale a favore della Air France, che prevedeva di accordarle una garanzia di Stato nella misura del 90% su un prestito di importo pari a quattro miliardi di euro concesso da un consorzio di banche e un prestito d’azionista di importo pari a un massimo di tre miliardi di euro. Secondo la Commissione, soltanto la Air France era beneficiaria di tale aiuto, con esclusione di tutte le altre societa` del gruppo Air France-KLM.

Nel marzo 2021 la Francia ha inoltre notificato alla Commissione un aiuto individuale sotto forma di ricapitalizzazione della Air France e della holding Air France-KLM, di importo totale pari a quattro miliardi di euro. Misura che consisteva in una partecipazione della Francia a un progetto di aumento di capitale di importo massimo pari a un miliardo di euro e nella conversione del prestito d’azionista in uno strumento ibrido. Secondo la Commissione, soltanto la Air France e la holding Air France-KLM erano beneficiarie di tale aiuto, con esclusione in particolare della KLM, societa` facente parte del gruppo Air France-KLM.

In entrambi i casi, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni: a suo avviso, tali misure costituivano aiuti compatibili con il mercato interno. La Ryanair e la Malta Air hanno contestato tali decisioni adducendo, in sostanza, che le misure in questione erano contrarie al diritto dell’Unione. A loro avviso, la Commissione ha erroneamente definito i beneficiari di tali aiuti, dichiarando che ne´ la holding Air France-KLM nella decisione contestata nella causa T-216/21 ne´ la KLM nelle due decisioni contestate erano beneficiarie di tali aiuti.

Il Tribunale ha accolto i ricorsi, dopo aver esaminato i legami patrimoniali, organici, funzionali ed economici tra le societa del gruppo Air France-Klm, il quadro contrattuale sulla base del quale le misure in questione sono state concesse nonche il tipo di misura di aiuto rispettivamente concessa e il contesto in cui queste ultime si inserivano. Esso conclude, su tale base, che vi era la possibilita` che la holding Air France-KLM nella prima causa e la KLM nella seconda causa beneficiassero, quanto meno indirettamente, del vantaggio concesso dagli aiuti di Stato in questione.

Foto: Corte di giustizia dell’Unione europea