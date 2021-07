ROMA – “Credo che dobbiamo portare i vaccini a scuola e su questo abbiamo presentato una proposta”. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, spiega a Rtl: “All’interno dei nostri complessi scolastici bisogna prevedere punti di vaccinazione. Qualche anno fa nelle nostre scuole già si vaccinavano gli alunni e questo lo si potrebbe fare, quest’anno, dal 30 agosto al 15 settembre. Una vera e propria campagna all’interno della scuola e un messaggio positivo: andiamo in mezzo ai ragazzi all’interno delle scuole”. La questione è sempre la stessa: “Non possiamo fallire l’obiettivo della ripresa in presenza”.

Il sottosegretario Costa ricorda un elemento fatto emergere da Repubblica: il 30 per cento dei ragazzi dai 12 ai 19 anni ha già ricevuto la prima dose: per fermare il virus ora la vaccinazione di massa degli adolescenti italiani deve essere accelerata.

Sulla campagna vaccinale per i docenti, Costa dice: “È chiaro che dobbiamo partire da quella del personale scolastico. Sotto questo aspetto oggi abbiamo ancora 200.000 concittadini che non si sono vaccinati. Noi abbiamo chiesto alle regioni di farci avere i dati precisi e confidiamo nei prossimi giorni, attraverso un’opera di sensibilizzazione, di poterli vaccinare. Qualora il problema dovesse continuare a essere presente, dobbiamo anche prevedere l’ipotesi di introdurre l’obbligo vaccinale per questa categoria”.

A proposito della vaccinazione obbligatoria, il costituzionalista Emanuele Rossi, docente alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, sostiene che è legittima: “Devono esserci delle condizioni, che oggi mi pare ci siano: “Una situazione sanitaria che lo richiede, e la pandemia lo è, e l’obbligo deve essere stabilito attraverso una legge”.