“Troppe informazioni senza alcun fondamento, soprattutto sui social media, ed è difficile capire che cosa è sbagliato. Inoltre di fronte a una minaccia come quella di Covid anche i governi non erano preparati e sono state date informazioni diverse e spesso contrastanti. Per non creare confusione serve una leadership che non alimenti l’incertezza, ma davvero non era prevedibile tutto quello che è successo”. L’intervista a Noubar Afeyan, fondatore e presidente di Moderna, una delle due farmaceutiche che ha realizzato il vaccino a mRNA contro Covid

Covid, il presidente di Moderna: “Perché in tanti non si fidano dei vaccini”