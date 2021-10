Se non riusciremo a vaccinare tutto il mondo la pandemia non si potrà arrestare. La partecipazione di Moderna a Covax, il programma internazionale per l’accesso equo ai vaccini, il centro produttivo in Africa, le dosi donate. “Tutte le dosi prodotte sono state opzionate dai Paesi occidentali e stiamo producendo solo per loro: ovvio che ci sono problemi etici, ma questi Paesi controllano la produzione. Come produttori possiamo solo produrre di più e più velocemente ed è quello che stiamo facendo”, dice Noubar Afeyan, fondatore e presidente di Moderna.

Covid, il presidente di Moderna: “Dobbiamo vaccinare il mondo intero”