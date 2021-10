Intervista a Noubar Afeyan, fondatore e presidente di Moderna, una delle due farmaceutiche che ha realizzato il vaccino a mRNA contro Covid. “Abbiamo fatto troppo in fretta? Studiavamo quella piattaforma da dieci anni, abbiamo trovato la soluzione in due giorni”. E a chi esita risponde: “L’alternativa non è tra vaccino sì e vaccino no. Ma tra vaccino e infezione: e gli effetti di questo virus si possono vedere anche a tre anni dall’infezione”.

Covid, il presidente di Moderna: “Adesso costruiamo uno scudo globale contro i virus”



