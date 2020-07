Torricella ( Taranto)

– “Il freddo. Un freddo tremendo. E poi la sensazione di qualcosa nel tuo corpo che non riesci a identificare”: Massimo Mezzolla, 44 anni, carpentiere, oggi sta bene, ha ripreso il suo lavoro a Torricella, in provincia di Taranto, quattromila abitanti, Unione di Comuni “Terre del Mare e del Sole”, recita il cartello accecato dal sole caldo di una domenica di fine luglio. Lui, per un gioco del caso, è il paziente 1 della Puglia: è stato il primo contagiato dal Covid, ha lottato, è guarito ma ha avuto il certificato solo dopo una ventina di tamponi. Fisico sportivo, ben allenato, ha vissuto l’incubo dell’epidemia in prima persona con sua moglie Anna, finita addirittura in terapia intensiva. Massimo indossa la mascherina e ricorda.

Signor Massimo, sembra un secolo fa.

“Era il 20 febbraio ero andato a Codogno con mio fratello a trovare mia madre che era in una struttura protetta ma per patologie diverse dal Coronavirus. Ho incontrato mia madre. Era tutto tranquillo. Il giorno successivo, il 21, ho sentito in tv del primo caso. Ho chiamato i numeri d’emergenza, mi hanno detto che sarei potuto rientrare in Puglia perché non avevo avuto nessun rapporto con persone malate. Ed era vero. E così sono tornato”.



Ma una volta arrivato in aereo ha saputo delle ordinanzÈ?

“Io sono un tipo molto preciso e rigoroso. Ho subito contattato il mio medico, il dottor Mario Turco, che mi ha detto di chiudermi in casa e di fargli sapere come mi sentivo. E io stavo bene”.



Com’è arrivato a Torricella?

“È venuto a prendermi mio fratello. Sono andato a casa. Ho cenato, ho raccontato a mia moglie della giornata e sono andato a dormire”.

E poi?

“Mi sono svegliato con brividi mai avuti prima. Brividi terribili. Ma non mi sentivo la febbre. Mia moglie mi ha chiesto di misurarla. Avevo 37.5. Ho chiamato il dottor Turco. Mi ha detto di continuare a restare chiuso in casa e di non far uscire mia moglie e anche mio fratello che era venuto a prendermi. Mi avrebbero fatto il tampone. Il giorno seguente sono venuti. E io sono finito in ospedale. Mal di testa terribile. Febbre. Per fortuna non avevo difficoltà respiratorie. Mi hanno messo in una stanza a pressione negativa al Moscati di Taranto. Posso dirlo?Sono stati bravissimi e gentilissimi.

Così per mia moglie. Che purtroppo è finita in terapia intensiva”.



È stata l’unica contagiata da lei?

“Sì, oltre a mio fratello che era venuto a prendermi. Ma in quei giorni era tutto normalissimo. Anzi, il fatto che appena arrivato a casa io mi sono chiuso in casa sicuramente, mi hanno detto i medici, ha evitato molti contagi. Perché ricordiamolo: questo non è uno scherzo. Anche perché se mi chiede come sono stato contagiato non so dirglielo: in quella struttura non c’erano casi. E io non ho incontrato nessuno. Anzi, con mio fratello non ci siamo nemmeno salutati. Eppure è rimasto contagiato”.



Che cosa le fa pensare che oggi la situazione sia ancora a rischio?

“In giro sono pochi a rispettare le regole. Eppure quelle regole salvano la vita. Io sono guarito il 13 marzo, ma per avere il tampone negativo ho aspettato il 13 maggio. Sono rimasto chiuso in casa. Mi telefonavano dall’Asl per monitorare la situazione, venivano i medici, ho seguito le regole con la massima precisione. Bisogna fare così”.



Che cosa la spaventa?

“Ho letto che in quasi tutti coloro che si sono ammalati restano il timore e la paura. È vero. Perché il tuo corpo cambia e tu non capisci perché. Mi spaventa vedere che c’è ancora molta gente che crede a due cose: alcuni pensano che sia tutta una montatura; altri che è finita. Non è finita proprio per niente. E con i comportamenti sbagliati rischiamo di mandare in fumo mesi di enormi sacrifici oltre che il duro, straordinario lavoro di medici e infermieri che sono stati semplicemente meravigliosi. Ma quale montatura? Io in ospedale ho visto il dolore, c’era gente che moriva, mia moglie è stata intubata… Sono cose che non dimenticherò mai”.



E oggi?