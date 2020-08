“Malattia, morte, ingiustizia “non hanno l’ultima parola”. Lo sottolinea il Papa nel corso dell’udienza generale sul tema: ‘Guarire il mondo’. “La pandemia – analizza Francesco – ha messo in rilievo e aggravato i problemi sociali, soprattutto la disuguaglianza. Alcuni possono lavorare da casa, mentre per molti altri questo è impossibile. Certi bambini, nonostante le difficoltà, possono continuare a ricevere un’educazione scolastica, mentre per tantissimi altri questa si è interrotta bruscamente. Alcune nazioni potenti possono emettere moneta per affrontare l’emergenza, mentre per altre questo significherebbe ipotecare il futuro”.

