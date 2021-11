“Lavoreremo la prossima settimana per allargare la dose booster, di richiamo, a ulteriori fasce generazionali”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un punto stampa sul proseguimento della campagna vaccinale. “Sui vaccini abbiamo numeri importanti”, spiega. “Abbiamo l’86,45% di prime dosi. Stiamo accelerando anche sulle terze dosi, e questo è il terreno su cui concentrare tutte le energie. Completare le prime dosi e accelerare sulle terze dosi”. E continua: “Il numero dei contagiati è in salita ma manteniamo i dati migliori: questo grazie alla campagna di vaccinazione, che ha numeri molto importanti”. Insieme a Speranza sono intervenuti il commissario straordinario per l’emergenza, generale Francesco Figliuolo, e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. Bisogna insistere sulle prime vaccinazioni, è quello che hanno detto tutti e tre, per alzare ancora le coperture ed è anche necessario accelerare con la somministrazione delle terze ai fragili e al personale sanitario. E tra poco, dalla settimana prossima come ha detto Speranza, si lavorerà all’allargamento delle fasce di età coinvolte.

“Da parte dell’Oms è arrivato un messaggio di allarme sul quadro epidemiologico europeo a cui dobbiamo prestare molta attenzione – continua il ministro – Insieme al vaccino dobbiamo continuare sulla strada dei comportamenti corretti. Siamo stati molto graduali sul rilascio delle misure – aggiunge – dobbiamo insistere in modo particolare sull’utilizzo corretto delle mascherine, in tutte le occasioni con rischio assembramento, anche all’aperto. Ricordo che sono obbligatorie al chiuso e in tutte le situazioni nelle quali si rischiano gli assembramenti, come ad esempio le manifestazioni. Chiaramente i comportamenti individuali sono fondamentali: mascherine, distanziamento, norme igieniche a partire dal lavaggio delle mani, sono e restano elementi fondamentali per la gestione di questa fase della pandemia”. Speranza ha sottolineato come in altri Paesi europei dove le coperture sono basse, ad esempio la Romania, si vede un numero altissimo di casi e anche di decessi. “Alziamo lo sguardo, guardiamo cosa succede in queste ore in altri Paesi: siamo ancora dentro una fase epidemica”.