Ieri il V-Day da ‘testimonial’ del vaccino anti Covid in Lombardia. Ma oggi com’è il ‘day after’ del virologo Fabrizio Pregliasco, fra i primi a ricevere l’iniezione scudo all’ospedale Niguarda di Milano? “Perfetto”, assicura all’Adnkronos Salute. “Sto benissimo. Solo una leggerissima dolenzia al braccio” dove è stata fatta la puntura. Tutto “benissimo” anche per il presidente dell’Ordine dei medici di Milano Roberto Carlo Rossi, e per il medico di famiglia Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), tutti vaccinati per primi al Niguarda. Nessun effetto collaterale significativo riferito.

Fonte