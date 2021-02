Sì a campagne straordinarie di vaccinazione nelle aree dove il virus colpisce di più, dove cioè si registrano cluster. In questi giorni nelle Regioni si iniziano a creare zone rosse dove c’è un’alta circolazione e il Cts nel verbale della riunione di ieri, che è in serata è stato portato al presidente del consiglio Mario Draghi, ipotizza interventi anche con i vaccini.

La posizione del Comitato tecnico scientifico è simile a quella della Lombardia, dove l’assessora alla Salute Letizia Moratti aveva proposto appunto interventi mirati. Ecco come sintetizzano la loro posizione gli esperti. “Relativamente alla campagna vaccinale nazionale anti Covid-19, il Cts suggerisce di considerare la possibilità di adeguare una nuova strategia di vaccinazione reattiva, nei territori locali in cui le incidenze dei casi risultano particolarmente preoccupanti, anche per la presenza diffusa di varianti virali, eventualmente da accompagnare a rigide misure localizzate di contenimento e mitigazione di ambito comunale o provinciale”. Quindi zone rosse e vaccinazione di massa. Il problema è che adesso non ci sono molte dosi a disposizione, con aziende come AstraZeneca che le hanno pure ridotte rispetto alle stime. L’impostazione proposta però è molto chiara.

Nella riunione di ieri, durante la quale hanno ribadito come il tema delle varianti sia centrale e preoccupante in questo momento, gli esperti hanno sottolineato che bisogna continuare a rispettare le misure di sicurezza. Rimarcando “che tutte le azioni di mitigazione del contagio dal virus SARS-CoV-2 debbano essere finalizzate ad interrompere situazioni che mettano a rischio il mancato rispetto del distanziamento interpersonale e l’uso non corretto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, potenziando la vigilanza e controllo sul rispetto delle misure”. Se l’incidenza non scende sotto i 50 casi per 100mila abitanti alla settimana è difficile parlare di riaperture e allentamento delle misure. Sono solo due le Regioni dove si è scesi sotto quella soglia: Val d’Aosta e Sardegna.

Riguardo alle zone, gli esperti fanno notare che quelle gialle contengono l’aumento dell’incidenza ma non hanno la capacità di ridurla”, indipendentemente dalle misure di riapertura delle scuole secondarie di secondo grado che, nel periodo dal 07/01-01/02, progressivamente è stata ripristinata in presenza fino al 75% della popolazione scolastica”. Nelle prossime settimane più che alle riaperture bisogna pensare al “rafforzamento/incremento” delle misure di mitigazione. I rilasci si possono fare se nel Paese si scende sotto i 50 casi per 100mila, che vuol dire circa 5.150 al giorno. Un obiettivo ancora distante.