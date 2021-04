Da lunedì l’Italia torna per lo più in zona gialla. Riaperture in vista di ristoranti, cinema e teatri, il rientro a scuola della gran parte degli studenti e la possibilità di spostarsi tra le regioni gialle senza vincoli o limitazioni – mentre per o da quelle arancioni e rosse servirà il pass verde. Ed è in virtù delle nuove direttive che a partire da domani vanno “intensificate le attività di controllo” e, in particolare, è necessario organizzare i servizi “graduandoli in ragione della classificazione ‘a rischio’ delle aree e delle conseguenti misure prescrittive cui le stesse sono sottoposte”: come scrive il capo della polizia Lamberto Giannini nella circolare inviata ai questori che accompagna quella del capo di gabinetto del ministero dell’Interno. E per far “limitare” alcune zone e non rischiare nuovi assembramenti nella Capitale scatteranno i varchi di accesso in alcune zone della movida che saranno presidiati da forze di polizia e protezione civile. E saranno transennate la scalinata di piazza Trilussa, la statua di Giordano Bruno a Campo de’ Fiori e piazza Madonna dei Monti.

Nel frattempo sempre Giannini scrive di mettere in campo “specifiche attività di controllo” nei locali e lungo la rete stradale e autostradale, soprattutto al confine tra le regioni rosse e arancioni, nonché in aeroporti e stazioni. Indicazioni operative nelle quali si chiede dunque “attenzione sulla nuova regolamentazione della mobilità” che consente “la possibilità di spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, oltre che per le già previste motivazioni legittimanti, anche ai soggetti muniti delle cosiddette certificazioni verdi”.

“Parimenti innovativa – scrive Giannini nella circolare – la disciplina in materia di riapertura dei servizi di ristorazione e quella relativa gli spettacoli aperti al pubblico”. Il capo della Polizia evidenzia anche che “lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche resta consentito soltanto in forma statica”.

Anche in base ai risultati delle “riunioni del comitato provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica e o delle riunioni tecniche di coordinamento”, sottolinea Giannini, i questori “vorranno disporre l’intensificazione delle attività di controllo, finalizzate a garantire l’osservanza delle nuove misure”.