LONDRA – Come mantenere le distanze sociali sul set è stato uno dei problemi dell’industria cinematografica e televisiva da quando è scoppiata la pandemia: decine di attori, tecnici, operatori, addetti alla regia, costretti da esigenze di scena a stare insieme per lunghe ore, spesso in un ambiente ristretto. Ma ancora più difficile, all’interno del set di un film o serial, è girare le scene d’amore, quando i protagonisti devono come minimo abbracciarsi e baciarsi. Adesso uno sceneggiato inglese di grande successo svela il metodo che ha adottato per ovviare al rischio che gli attori, con un bacio, si espongano al rischio di contagiarsi fra di loro.

“Coronation Street”, una trasmissione che si replica da moltissimi anni sulla rete privata Itv, ha deciso di utilizzare per riprese di questo genere una coppia di controfigure particolari: un uomo e una donna che sono marito e moglie, o perlomeno hanno una relazione stabile, nella vita reale, ovvero membri dello stesso nucleo familiare. Per i quali non vige la norma della distanza sociale. E che il rischio di contagiarsi a vicenda stando vicini, o baciandosi, lo affrontano comunque quotidianamente.

Quanto Tyrone e Alina, protagonisti della puntata del popolare show andata in onda venerdì, si sono appassionatamente baciati, molti telespettatori avranno pensato come gli attori che li interpretano abbiano potuto seguire le regole del distanziamento sociale in vigore in Gran Bretagna per tutta la popolazione. La verità è che Alan Halsall e Ruxandra Porojnicu, i due interpreti, sono stati filmati mentre si parlavano fino a un momento prima di baciarsi, ma non sono mai arrivati a meno di due metri l’uno dall’altro. Poi, per il romantico momento, come riporta stamane la Bbc, al posto dei due attori le telecamere hanno ripreso due controfigure, Alex Mulvaney e sua moglie Hannah.

“Il mio agente mi ha comunicato che Coronation Street aveva bisogno di controfigure che erano all’interno della stessa bolla familiare”, dice Alex, che lavorava già come controfigura per il programma. “Mia moglie Hannah non aveva mai fatto un lavoro simile, ma il mio agente sapeva che ha i capelli neri come l’Alina del serial e le ha chiesto se fosse interessata. All’inizio sul set era un po’ nervosa perché è una grande fan di questo serial, ma poi è andato tutto benissimo e la scena è riuscita alla perfezione”.

Il produttore dello show, Iain MacLeod, si è complimentato con gli autori dello sceneggiato per avere trovato una soluzione nel rispetto delle misure restrittive rese necessarie dalla pandemia. In aggiunta alla sostituzione degli attori nelle scene con baci, tutti gli interpreti del programma si sottopongono a tampone per il Covid prima di iniziare a girare e poi rimangono in una “bolla”, impegnandosi a non incontrare altre persone per la durata delle riprese.