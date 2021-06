È un primo grande traguardo raggiunto. Oggi, 20 giugno, possiamo dire che oltre metà della popolazione italiana risulta parzialmente protetta dal Covid-19. Ad oggi infatti è salita al 50% la statistica delle persone over 12 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Le persone vaccinate sono 15.655.715 (due dosi e monodose) quelle che hanno ricevuto la prima dose 30.111.651. Siamo ancora lontani dall’immunità di gregge, all’interno di questa statistica l’unica fascia d’età ad aver raggiunto la quasi totalità di vaccinazioni con prima e seconda dose è quella degli over 80 (87,18%), seguito dagli over 70 (44,61%) e dagli over 60 (35,86%).

GUARDA – L’andamento della campagna

Una percentuale che si abbassa moltissimo già tra under 50 (15,36%) per scendere al 13,% nella fascia 30-30 anni. Ma poter già citare un numero “tondo” 50% degli italiani con una prima dose è davvero un traguardo importante. E anche nella percentuale di somministrazioni le regioni sembrano avere, finalmente un ritmo simile: si va dal 78,96% di vaccini effettuati sulla popolazione in Liguria al 78,57% del Lazio al 78,53% della Lombardia. Per scendere poi al 70,11% della Calabria al 69,33% della Sicilia.

Complessivamente, quindi, secondo i dati nazionali, sono 45 milioni 767.366 le somministrazioni anti-Covid effettuate finora dall’inizio della campagna, mentre ieri ne sono state effettuate oltre 510mila. Il 26,24% della popolazione nel nostro Paese ha dunque completato il ciclo vaccinale, il 50% ha ricevuto una prima dose.