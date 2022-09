Covid, il 30 settembre via l’obbligo di mascherina su treni e bus

– A partire dal 30 settembre decadranno quasi tutte le restrizioni che erano state introdotte per la pandemia. La prima limitazione a cadere saranno le mascherine su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delle mascherine al chiuso quando non si può mantenere il distanziamento.

Resta fino al 31 dicembre il Green Pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle residenze per anziani, e che di fatto comporta la necessità di fare il tampone prima di entrare in una struttura sanitaria.

Sono 21.085 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ieri erano stati 22.527. Le vittime sono 49, in calo rispetto a ieri quando erano state 60. Il tasso di positività è al 13,9% in lieve aumento rispetto al 13,6% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.262.452. Sono 134 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.313, in calo di 37 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 416.766, rispetto a ieri 4.031 in più. Dimessi e guariti sono 21.668.862 +17.003 mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.824.