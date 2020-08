Non riduce la mortalità nei pazienti con Covid-19 quando utilizzata da sola, e anzi aumenta del 27% quando usata in combinazione con l’antibiotico Azitromicina. Resta sotto i riflettori l’idrossiclorochina, già protagonista mediatica fin dall’inizio della pandemia, e spesso citata da vari potenti del mondo, a cominciare dal presidente Usa Donald Trump. Questa volta a rinfocolare il dibattito scientifico sul farmaco è una nuova metanalisi pubblicata su ‘Clinical Microbiology and Infection’, la rivista ufficiale della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Escmid).

