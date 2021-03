LA RICERCA di normalità. Se fino a qualche tempo fa ci si chiedeva quando saremmo riusciti a vaccinarci contro il Covid, oggi che esistono i vaccini sempre più persone cercano di capire quanti mesi ci separano da una vita senza il virus. Negli Stati Uniti, ma anche altrove, negli stadi dove un tempo si assisteva alle partite di calcio o di baseball, oggi si portano avanti vaccinazioni su larga scala. Accade a a San Diego, all’interno del Petco Park, sede della squadra di baseball dei San Diego Padres, diventato un drive-through per le immunizzazioni. In nove giorni gli operatori sanitari hanno fatto iniezioni a circa 5000 persone.

INTERATTIVO – Contagio, varianti e immunità di gregge, cosa cambia con il vaccino?

di Cinzia Lucchelli

A fine di gennaio, quasi 100 milioni di persone nel mondo avevano già ricevuto il vaccino contro Covid-19, ma la strada per raggiungere tutta la popolazione mondiale è ancora lunga. E molti paesi sono in ritardo. Secondo l’Oms, a fine gennaio il 75% delle vaccinazioni era avvenuto solo in 10 paesi. Man mano che le campagne di immunizzazione vanno avanti, i dubbi si fanno sempre più pressanti. Quando saremo immunizzati riusciremo veramente a bloccare la diffusione del virus? Quanto dovremo aspettare per arginare l’epidemia e tornare alla normalità? Cosa cambia ora che siamo in presenza di altre varianti?

“La realtà è che questo virus si sta evolvendo in fretta – spiega alla rivista Science Lawrence Corey, virologo dell’Università di Washington, che guida la rete sostenuta dal governo degli Usa per testare i vaccini contro il virus – ma le nostre risposte per contrastare queste mutazioni non si fanno attendere”. Shira Abeles del UC San Diego Health pensa che la svolta non sia troppo lontana. Ricorda che a partire da metà dicembre 2020 circa 11.000 dipendenti di UC San Diego Health avevano ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech o Moderna. E già a fine gennaio il numero delle infezioni fra i dipendenti vaccinati era quasi irrilevante.

Prove più convincenti che l’immunizzazione freni in modo consistente il virus, anche se si poggiano su dati ancora preliminari, arrivano da Israele, dove i contagi sono scesi in fretta grazie a una campagna di immunizzazione molto aggressiva. Tra il 19 dicembre e il 4 febbraio, il 39% degli israeliani aveva ricevuto almeno una dose di vaccino. Una percentuale fra le più alte al mondo che vede forse come unico rivale il dato degli Emirati Arabi (36%). Grazie a questa politica, oggi in Israele i ricoveri sembrano scendere più velocemente tra le persone dai 60 anni in su, le prime a ricevere i vaccini, rispetto al segmento dei 40-60 anni. In un comunicato stampa il Maccabi Research and Innovation Center, rivela di aver rintracciato 132.015 persone con più di 60 anni che avevano ricevuto una dose di vaccino nei primi 9 giorni della campagna di immunizzazione. Quando la maggior parte delle persone aveva ricevuto la seconda dose di richiamo, le diagnosi di Covid erano diminuite di due terzi e i ricoveri per il virus erano scesi da un massimo giornaliero di sette persone a una.

Se mi vaccino mi ammalo?

L’esperienza di Israele apre all’ottimismo, ma va detto che le persone vaccinate possono essere vettore di contagio. Anche se non si ammalano possono trasmettere il virus. Pochi vaccini, per qualsiasi malattia infettiva, offrono una copertura totale e impediscono che la persona si infetti. Basti pensare all’immunizzazione contro la poliomelite sviluppata da Jonas Salk. Ha fatto poco per bloccare l’infezione e la trasmissione del virus, ma ha prevenuto la poliomielite paralitica.

Per motivi pratici, i recenti studi di efficacia del vaccino contro Covid-19 hanno valutato soprattutto la frequenza della malattia sintomatica. È più difficile infatti identificare tutte le infezioni da coronavirus, che rimangono invisibili se non causano sintomi. Ma i modelli suggeriscono che i casi asintomatici rappresentano circa la metà della trasmissione, quindi rintracciarli tra i destinatari del vaccino è fondamentale.

E’ ciò che si è tentato in uno studio sul vaccino Astrazeneca. I partecipanti hanno fatto tamponi nasali settimanali a casa. I risultati hanno evidenziato che la vaccinazione aveva ridotto le infezioni asintomatiche del 49,3%. In un’altra ricerca, Moderna ha registrato un calo simile delle infezioni asintomatiche dopo una sola dose del suo vaccino. Fra l’altro, anche i primi dati provenienti da Israele indicano che le persone vaccinate che sono state infettate hanno ridotto i livelli di virus, il che può renderli meno contagiosi.

Quando torneremo alla normalità?

Notizie positive quindi, ma che riportano alla domanda che rimbalza nei cervelli di milioni di persone: “Quando torneremo a fare tutto quello che facevamo prima dell’epidemia? Quando ci sarà di nuovo la normalità?”. Dipende dalla definizione di normale. Per molte persone ora significa immunità di gregge, in cui un’alta percentuale di una popolazione è stata vaccinata o infettata naturalmente, lasciando pochi ospiti disponibili al virus per continuare a diffondersi.

Si è parlato di immunità di gregge quando enormi fasce di popolazioni in alcune parti del mondo si sono riprese da Covid-19, sviluppando un certo livello di immunità. In India, ad esempio, sono stati trovati anticorpi contro il virus in alcune aree del paese. Non si può parlare di immunità di gregge in senso stretto, ma siamo in presenza di una veloce diminuzione dei casi che fa ben sperare. Fra l’altro, ancora non è chiaro quale percentuale di una popolazione debba essere vaccinata o deve essere guarita dal Covid prima che si possa parlare di immunità di gregge. Come spiega alla Cnn Anthony Fauci, direttore di NIAID, “dobbiamo essere onesti. Nessuno lo sa davvero con certezza”.

Vaccini contro i ricoveri

A oggi i vaccini sono altamente efficaci contro i ricoveri e i decessi, ma il loro successo contro i sintomi lievi e moderati cala di fronte alle nuove varianti. Vaste fasce della popolazione potrebbero ancora essere infettate e sviluppare malattie minori o infezioni asintomatiche. Questa prospettiva preoccupa alcuni scienziati e clinici, che notano che anche casi lievi possono portare al fenomeno del “long Covid“, la malattia che porta sintomi persistenti nel tempo. “Non riusciremo a fermare completamente questo virus, anche se lo indeboliamo – spiega a Science Nicole Lurie, consulente della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – dobbiamo prendere una decisione su come convivere con il virus. In fondo conviviamo ogni anno con l’influenza, che rimane endemica nonostante un vaccino”. Ma, come ricorda la stessa Lurie, l’influenza uccide fino a 60.000 persone all’anno solo negli Stati Uniti, un prezzo alto in termini di vite che non vorremmo pagare.

Le varianti e i vaccini

Ora l’attenzione si è spostata sulle varianti del virus, ancora più virulente. Diversi studi hanno messo in rilievo che diversi vaccini sono meno efficaci contro la variante sudafricana. Quello a base proteica di Novavax è passato dall’89,3% di protezione nel Regno Unito, dove la variante è rara, al 49,4% in Sudafrica. E il Sudafrica ha addirittura interrotto la richiesta di nuove forniture del vaccino AstraZeneca-Oxford, che secondo una ricerca è ancora meno efficace contro la variante sudafricana.

Anche un terzo vaccino, di Johnson & Johnson, non è stato all’altezza delle malattie lievi in Sudafrica, ma ha prevenuto quasi tutte quelle gravi, evitando ricoveri o decessi. Va comunque ribadito che le risposte immunitarie innescate dal vaccino possono prevenire sintomi gravi del coronavirus.

Per capire l’impatto delle varianti Ira Longini e Thomas Hladish, biostatistici dell’Università della Florida (UF), hanno creato un modello statistico che esamina i casi di Covid. Supponendo che il virus non sarebbe cambiato nel tempo, hanno scoperto che una campagna di vaccinazione sul 50% della popolazione avrebbe ridotto la malattia sintomatica e la morte del 30% entro il mese di agosto. I due ricercatori hanno scoperto che i casi di Covid, anche grazie al distanziamento e alla prevenzione, sarebbero calati anche senza immunizzazione. Previsioni rosee che vengono invece offuscate dalle varianti, come quella ‘inglese’ B.1.1.7 ì, esplosa prima nel Regno Unito e poi in altri paesi come l’Italia e gli Usa, compreso lo Stato della Florida. Una mutazione che ha frenato l’impatto delle vaccinazioni.

Secondo il team dell’Università della California, l’analisi dei dati sul Covid-19 nella contea di San Diego ha dimostrato che la variante B.1.1.7 ha una prevalenza del 5%. Se la variante prenderà il sopravvento, le campagne di vaccinazione aggressive dei prossimi 3 mesi porteranno comunque a una diminuzione dei casi. Ma il problema sono gli assembramenti e la necessità di mantenere ancora regole rigide di distanziamenti e chiusure per prevenire i contagi. I ricercatori ricordano che non bisogna abbassare la guardia. Altrimenti i casi rischiano di triplicare anche con una campagna di vaccinazione veloce.

I tempi per adattare i vaccini alle varianti

Fra i dubbi ricorrenti c’è anche quello di capire se i vaccini saranno efficaci contro le nuove varianti. E c’è fretta per adattarli a queste mutazioni. Nel 2020, i ricercatori hanno dimostrato di essere veloci nel realizzare un’immunizzazione efficace e sicura contro Covid. Cambiare il codice genetico utilizzato in un mRNA o in un vaccino vettoriale o fare una nuova preparazione del virus inattivato, dovrebbe richiedere anche in questo caso tempi rapidi.

Sono gli studi su larga scala a richiedere tempi lunghi. C’è da capire se dovranno essere ripetuti per ogni vaccino aggiornato. Secondo Peter Marks, che dirige la divisione vaccini della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, non sarà necessario. Tutto ciò che l’Fda richiederà è uno studio di “dimensioni modeste” sugli esseri umani che mostri che le risposte immunitarie suscitate dal nuovo vaccino assomigliano a quelle innescate dall’originale e possono proteggere dal virus.

Un vaccino per ogni variante

Si continua a ripetere che anche i vaccini antinfluenzali vengono aggiornati anno dopo anno per stare al passo con le mutazioni del virus e vengono approvati in fretta. I produttori possono estrarre i componenti dal vecchio vaccino e sostituirli con nuovi. Ma con i vaccini contro il Covid la vicenda è più complessa perché non è facile capire quali risposte immunitarie sono correlate alla protezione. E oggi sono ancora in corso studi che faranno chiarezza su questi aspetti.

Secondo molti esperti, quando i produttori formuleranno nuovi vaccini per combattere le varianti del coronavirus e testarli sull’uomo, le risposte immunitarie chiave saranno state svelate. “Potremmo avere conferme entro marzo”, conclude Marks. Ciò potrebbe aprire la strada a una rapida approvazione di preparati progettati per tenere il passo con il virus in evoluzione e garantire che qualsiasi progresso duramente conquistato contro la pandemia non sia annullato.