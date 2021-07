Quando già sembrava che la sfiducia verso i vaccini basati su vettore adenovirale avesse avuto la meglio, ecco che uno studio rinforza l’importanza del loro utilizzo, specialmente in contesti dove la scelta è scarsa. Questi vaccini infatti sono in grado di generare “risposte robuste e a lungo termine del sistema immunitario”.

Ma facciamo un passo indietro: i vaccini anti-COVID 19 basati su un vettore adenovirale utilizzano un virus che ha perso la propria capacità replicativa e funge da ‘cavallo di Troia’ per portare all’interno della cellula umana il segmento genomico di Sars-CoV-2 con informazioni sulla proteina Spike. Oggi sono due quelli finora autorizzati nel nostro Paese da Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, e Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco: AstraZeneca (Vaxzevria) e il monodose Johnson & Johnson)

Risposte robuste

Dopo le segnalazioni di rari eventi trombotici ed embolici legati al vaccino AstraZeneca – anche sull’onda emotiva di valanghe di rinunce – il ministero della Salute ne ha raccomandato l’uso sopra i 60 anni, prevedendo per le persone sotto quell’està un richiamo con un vaccino diverso, a mRNA: la cosiddetta vaccinazione eterologa.

Ma i vaccini a vettore adenovirale hanno un’altra carta da giocare: generano infatti “risposte robuste e a lungo termine del sistema immunitario”. È quanto emerge da un lavoro condotto dall’Università di Oxford e dall’Ospedale Cantonale di San Gallo, in Svizzera, pubblicato sulla rivista mensile britannica Nature Immunology.

Il meccanismo

Utilizzando modelli animali, gli scienziati hanno riscontrato la capacità degli adenovirus di entrare nelle cellule stromali fibroblastiche, elementi del tessuto connettivo dall’emivita lunga. Localizzate in tessuti come i polmoni, diventano il luogo in cui l’antigene virale si ‘deposita’, esponendosi in maniera continua e prolungata all’azione del sistema immunitario.

Per Massimo Andreoni – responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma – la validità della risposta dei vaccini con vettore adenovirale si lega alla notevole capacità di stimolare sia le cellule B (produttrici di anticorpi) che T, di cui fanno parte quelle della memoria, che rappresentano il ricordo dell’avvenuta immunizzazione: “Dipende dalla modalità di presentazione dell’antigene al nostro corpo: in questo modo il meccanismo dell’infezione naturale viene simulato nel modo migliore. Una strategia superata solo dai vaccini basati su un virus vivo attenuato, dove il microrganismo ha perso le sue caratteristiche di patogenicità”.

Che cos’è l’immunità umorale e cellulo-mediata

Questione di tecnologia di sviluppo. “Nella pratica usiamo vaccini diversi, perché ogni antigene virale preferisce una tipologia di presentazione specifica. Purificati, basati su tossine o virus attivi. Fino al più recente, quello a mRNA”, prosegue Andreoni, che è anche direttore scientifico Simit, Società italiana malattie infettive e tropicali. E quello con vettore adenovirale? Per Andreoni la sua efficacia non deve essere messa in discussione: “Ha rappresentato una grande conquista della scienza medica, dimostrando una capacità immunogena efficace e a lungo termine. Spesso si valuta la risposta degli anticorpi globali (immunità umorale), che è ‘grossolana’ ma facilmente realizzabile, o degli anticorpi neutralizzanti, più specifica e indicativa. Per una visione più ampia andrebbe però analizzata anche l’immunità cellulo-mediata, che nelle malattie virali diventa la più rilevante. Tuttavia questi tipi di studi si fanno prevalentemente per attività di ricerca, e consistono nel mettere a contatto il virus vitale con le cellule di un individuo, evidenziando la loro attitudine a bloccare il microrganismo”.

Prospettive

“Milioni di persone avranno ricevuto vaccini adenovirali in tutto il mondo, non solo il vaccino Oxford-Astrazeneca, ma il vaccino J&J e anche le versioni cinese e russa. L’obiettivo finale di questi vaccini è l’induzione della protezione a lungo termine del sistema immunitario utilizzando sia anticorpi che cellule T”, osserva Paul Klenerman, università di Oxford, uno degli autori principali dell’articolo. E ovviamente si guarda anche oltre: grazie alla potenzialità di questi vaccini a vettore adenovirale, l’obiettivo dei ricercatori può spostarsi verso altre frontiere della medicina. “La progettazione di nuovi vaccini di cui abbiamo ancora un disperato bisogno per malattie come tubercolosi, HIV, epatite C e neoplasie”, ha affermato Burkhard Ludewig, professore all’Università di Zurigo e capo del Centro di ricerca medica dell’Ospedale Cantonale di San Gallo, autore principale dell’articolo.