In Italia, più della metà (57%) dei bambini che dovevano vaccinarsi contro la meningite durante la pandemia da COVID-19 non l’ha fatto. È il risultato di un’indagine Ipsos condotta in 8 Paesi, Italia compresa, per conto di GSK negli ultimi 12 mesi su circa 5mila genitori. I risultati italiani sono leggermente sopra la media delle altre nazioni, in cui cancellazioni e ritardi negli appuntamenti si attestano intorno al 50%. Da noi nel 54% dei casi i genitori hanno dichiarato che la causa delle cancellazioni sono state le norme restrittive che hanno imposto blocchi relativi agli spostamenti. La stragrande maggioranza dei partecipanti (81%) ha comunque dichiarato di voler riprogrammare gli appuntamenti persi perché riconosce l’importanza della vaccinazione contro la meningite. A livello globale, peraltro, l’83 per cento dei genitori si è detto convinto che il proprio figlio debba continuare a ricevere le vaccinazioni raccomandate anche durante la pandemia.

Oltre alla chiusura dei centri vaccinali, soprattutto nei primi mesi di lock down, a giocare un ruolo importante contro le vaccinazioni è stata la preoccupazione dei genitori che i figli potessero contrarre il virus durante gli appuntamenti e di riuscire a mantenere il distanziamento fisico durante le attese. Una preoccupazione ancora presente: il 21 per cento degli intervistati a livello globale ha detto che non riprogrammerà l’appuntamento per la vaccinazione contro la meningite del proprio figlio e la maggior parte di questi genitori (11 per cento) ha citato la preoccupazione di contrarre il virus negli spazi pubblici. Non sembra però che uguale pensiero sia dato alla possibilità di contrarre akltre malattie infettive, fra cui la meningite, se non vaccinati. La maggior parte dei genitori degli otto paesi (95 per cento) ha infatti sottolineato che i propri figli riprenderanno alcune attività che implicano un contatto ravvicinato con gli altri una volta eliminate le restrizioni, e il 76 per cento ha dichiarato che i figli socializzeranno con gruppi di amici o familiari faccia a faccia. “Un desiderio più che giusto, i bambini hanno bisogno di socializzare. Attenzione però perché con la socializzazione aumenta il rischio di contrarre malattie infettive, fra cui la meningite, e se i bambini non sono protetti il rischio aumenta esponenzialmente”, ha spiegato Michael Horn, pediatra ed esperto di vaccini in Germania.

La malattia invasiva da meningococco non è comune – in Europa si contavano nel 2017 da 0,1 a 2,4 casi per 100.000 abitanti – ma è una malattia potenzialmente grave e imprevedibile, che può uccidere in meno di 24 ore. I suoi sintomi peraltro sono molto simili a quelli influenzali e quindi si tendono spesso a sottovalutare e non riconoscere. E comunque anche con un trattamento adeguato circa 1 paziente su 10 è destinato a morire, mentre circa il 20 per cento di chi sopravvive alla malattia può soffrire di una grave disabilità fisica o neurologica (perdita degli arti, perdita dell’udito o convulsioni). “Per le caratteristiche dell’infezione meningococcica è fondamentale che l’immunità sia mantenuta sempre molto alta”, ha piegato Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabile delle attività di Ricerca & Sviluppo esterna di GSK Vaccines. “Il vaccino è l’unico vero scudo che abbiamo perché 24-48 ore sono molto poche per riuscire ad agire”.