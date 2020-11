Longform

Dalle mamme venete al vaccino anti-Covid

PROPRIO quando la corsa alsembra essere più vicina al traguardo, dalla comunità scientifica arrivano notizie che sembrano frenare gli entusiasmi. Per ora si tratta soltanto di un sospetto ma è pesantissimo perché proviene da una fonte autorevole come la Harvard School of Public Health. Sotto il mirino ii composti chimici che troviamo in molti oggetti di uso comune, dalle padelle antiaderenti agli indumenti impermeabili ai cartoni per la pizza, e che potrebbero rendere meno efficace il tanto atteso vaccino anti-Covid.

Con una notizia del genere – sia pure da confermare – la presenza di queste sostanze chimiche non è più soltanto un problema che allarme le mamme NoPfas del Veneto che le hanno trovato a livelli molto alti nel loro sangue e in quello dei propri figli a causa dell’inquinamento provocato dalla fabbrica Miteni. Queste molecole sono state rinvenute comunemente nell’organismo dei cittadini statunitensi e in molti altri paesi e già da tempo sono stati collegati ad un elevato rischio di danni al fegato, diminuzione della fertilità e persino cancro. Ora, però, gli scienziati avvertono che alcune di queste sostanze chimiche possono anche causare una ridotta risposta anticorpale ai vaccini.

“In questa fase non sappiamo se queste sostanze avranno un impatto anche sulla vaccinazione per il Coronavirus, ma è un rischio concreto”, ha detto Philippe Grandjean, professore a contratto di salute ambientale presso la Harvard School of Public Health. “Dovremmo incrociare le dita e sperare per il meglio”.



Gli studi su Pfas e vaccino contro tetano e difterite

Una dichiarazione abbastanza preoccupante. Attraverso la sua ricerca, Grandjean ha scoperto che i bambini esposti a Pfas avevano concentrazioni di anticorpi significativamente ridotte dopo le vaccinazioni contro il tetano e la difterite. Uno studio di follow-up su operatori sanitari adulti ha trovato risultati simili. Nel frattempo, un’altra ricerca di Grandjean (ancora da sottoporre a revisione scientifica), ha fatto emergere che un particolare tipo di Pfas, chiamato perfluorobutirrato (o PFBA), si accumula nei polmoni e può aumentare la gravità dei sintomi nelle persone infettate da Covid-19.

Vaccino anti-Covid depotenziato?

La prima domanda che viene in mente è: anche l’efficacia del vaccino Pfizer/BioNTech su cui c’è tanta attesa in questi giorni potrebbe essere ostacolata dai Pfas? I ricercatori sottolineano che si tratta di un vaccino che agisce tramite il materiale genetico dell’RNA messaggero e che ancora non si sa se la contaminazione da Pfas ne interrompa l’efficacia nei pazienti. Ma ci sono molti altri vaccini anti-Covid in sviluppo e che agiscono sui picchi proteici del virus, in modo simile ai vaccini per il tetano e la difterite. In questo caso, è ipotizzabile che possano essere meno efficaci nelle persone che hanno ingerito Pfas.

“Sappiamo che le persone con un’elevata esposizione a Pfas hanno livelli di anticorpi molto bassi e non protettivi dopo quattro vaccinazioni per la difterite e il tetano”, ha detto Grandjean. “Quindi, per i vaccini Covid che hanno un meccanismo simile, il Pfas probabilmente inibirà la risposta ma in questa fase è ancora un’incognita”.





Dove si trovano i Pfas

Queste sostanze sono praticamente ovunque. Di recente, Consumer Reports ha testato 47 acque minerali, trovando in una bottiglia su cinque Pfas all’interno e qualche mese fa il rapporto Packaged in pollution ha fatto emergere la presenza di queste sostanze in molti packaging (scatole per hamburger, involucri, ciotole usa e getta e sacchetti per patatine fritte, contorni e dessert) utilizzati in ristoranti famosi come McDonald’s, Sweetgreen e Wendy’s. In Italia, oltre alle zone del Veneto contaminate dagli sversamenti della fabbrica della Miteni, Legambiente aveva segnalato i casi della provincia d’Alessandria, in Piemonte, del Veneto, con le province di Vicenza, Verona e Padova e in Lombardia.



Le misure anti-Pfas

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha promesso di far diminuire gli inquinanti Pfas classificandoli come sostanze pericolose. Si stima che più di 200 milioni di americani mangino cibo e bevano acqua contenenti Pfas noti anche come “sostanze chimiche per sempre” perchè restano a lungo nel corpo e di cui sono state ritrovate tracce molto estese nelle aree intorno alle basi militari dove le sostanze chimiche vengono utilizzate nella schiuma antincendio. Quello che appare certo è che qualunque nuova regolamentazione sui Pfas avrà ora un’urgenza maggiore perché c’è un nesso diretto anche con l’attesa di un vaccino Covid entro la metà del 2021. “Mi preoccupo costantemente dell’esposizione del nostro organismo a Pfas noti e a quelli meno noti, ma anche dell’impatto che stanno avendo sia sul nostro sistema immunitario che sulla nostra salute in generale”, ha affermato David Andrews, scienziato presso l’Environmental Working Group. “L’esposizione a Pfas è una questione di salute pubblica urgente”.



In Europa

Per quanto riguarda l’Europa, a metà ottobre il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, ha annunciato l’eliminazione graduale dai prodotti di consumo di agenti con proprietà di interferire con il sistema ormonale (interferenti endocrini) come ad esempio ftalati e bisfenoli, e sostanze persistenti come le polifluoroalchiliche (Pfas).