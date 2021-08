Una diga che ha ceduto, forse perché non era costruita a dovere. Così in molti hanno definito la medicina del territorio incapace di contenere e gestire i pazienti durante i primi mesi di pandemia. Quelli Covid, ammassati negli ospedali anche quando potevano essere curati a casa, e gli altri malati, che per lungo tempo non sono riusciti a parlare con i loro medici, a fare le visite di controllo o a raggiungere una diagnosi. Non dappertutto alla stessa maniera, però.

In prima linea / Pavia

“Le Regioni che nel tempo hanno rafforzato l’assistenza territoriale sembrano essere state quelle che hanno saputo rispondere meglio alla pressione della pandemia, riorganizzando più velocemente i servizi offerti”, spiega Milena Vainieri, coordinatrice del Laboratorio MeS Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il suo gruppo ha misurato la capacità di erogare i servizi nonostante l’emergenza, negli ospedali così come sul territorio, di alcune Regioni, che volontariamente condividono i dati necessari al monitoraggio. Alla luce dei risultati e guardando ai finanziamenti messi sul tavolo dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – circa 15 miliardi di euro (al momento in cui scriviamo) – le abbiamo chiesto di spiegarci quali siano i fattori chiave per di rendere la medicina del territorio efficiente e funzionale. Così che alla prossima emergenza la diga possa fermare l’onda.

Il commento

Vainieri, quale fotografia dell’assistenza territoriale emerge dal vostro monitoraggio?

“Ci siamo concentrati sulla capacità dei sistemi di rispondere ai bisogni di salute non Covid. In particolare, abbiamo considerato i volumi di visite ambulatoriali, i servizi di assistenza domiciliare integrata e le nuove esenzioni per alcune patologie croniche. Abbiamo confrontato quindi i volumi del 2020 con quelli del 2019 per comprendere quanta parte dell’attività fosse stata sospesa. La situazione è diversa fra le Regioni per tipo di visita. In generale, le visite oncologiche – sia le prime visite sia quelle di controllo – hanno visto una minore contrazione rispetto alle altre specialità”.

L’epidemia dunque ha sottolineato quanto sia insufficiente avere solo una rete ospedaliera e la necessità di portare le cure vicino ai cittadini. Come? Da 14 anni si parla di Case della salute, ma sappiamo che nel 30% delle Regioni non ci sono. È giusto continuare a puntare su questo tipo di organizzazione?

“Creare strutture territoriali dove siano integrati diversi servizi sanitari è fondamentale per garantire una migliore presa in carico dei pazienti, in primis quelli cronici. È importante per i cittadini, che possono fare riferimento a un luogo specifico dove c’è sempre qualcuno che li può ascoltare e visitare, ma anche per i professionisti, che possono coordinarsi meglio, accedere a tecnologie e servizi più avanzati, collaborare alla migliore gestione dei pazienti. L’istituzione di queste strutture – che si chiamino Case della salute o Case della comunità o altro – è d’aiuto. Tuttavia, è necessario che vengano stabiliti degli standard minimi perché possano essere definite tali. Oggi non ci sono standard unici per tutti e le esperienze regionali si caratterizzano per un alto livello di variabilità, a volte anche all’interno di una stessa Regione. Questo rende difficile confrontare i risultati per capire cosa funziona meglio e cosa va modificato”.

La valutazione in Italia sembra essere sempre una cenerentola…

“È necessario lavorare sulla valutazione dell’assistenza distrettuale, primaria e di long term care. Il finanziamento del Pnrr dovrebbe essere l’occasione per incentivare l’introduzione di strumenti di monitoraggio dell’utilizzo dei fondi e dei relativi risultati. Prima ancora delle Case della salute erano state promosse le Aggregazioni Funzionali Territoriali (Aft) e le Unità Complesse di Cure Primarie (Uccp): sono state realizzate? Come funzionano nelle diverse Regioni? Disegnare nuovi modelli è importante ma lo è anche sapere se vengono attuati e come funzionano. Il monitoraggio sistematico è una leva che stimola Regioni e aziende a superare l’inerzia tipica di organizzazioni complesse come quelle sanitarie”.

E come si fa?

“La tecnologia digitale può aiutare molto. Per questo i fondi che arriveranno dovranno essere investiti nello sviluppo di un’infrastruttura di questo genere: è necessaria l’elaborazione di un sistema informativo base di monitoraggio che permetta di misurare in tutti i presidi la qualità dei servizi. Per capire sia se la singola struttura funziona sia se funziona la rete delle strutture nel suo complesso. Serve anche un sistema informativo che supporti la gestione e l’integrazione dei servizi offerti. Per esempio, tutti gli specialisti e professionisti della Casa della salute dovrebbero avere accesso al fascicolo elettronico sanitario del paziente. E poi sono necessarie le tecnologie per il monitoraggio a distanza dei pazienti così da poter implementare anche i servizi di telemedicina, particolarmente rilevanti nelle cosiddette aree interne”.

Durante l’epidemia sono state create le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) per accudire a casa i pazienti. Come le giudica?

“Questa sperimentazione ha spinto, anche se con modalità a volte differenti fra le Regioni, modelli di presa in carico che mettevano insieme figure sanitarie diverse. Una volta terminata l’emergenza Covid, credo che sarà necessario pensare a un’evoluzione dell’organizzazione delle Usca, attualmente focalizzate alla continuità assistenziale dei pazienti Covid, a favore di un potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata”.

Veniamo ai pazienti, quanto è importante misurare e capire qual è il loro livello di soddisfazione? La medicina del territorio può essere disegnata anche su questi indicatori?

“È molto importante. In Toscana e Veneto, per esempio, intervistiamo sempre i pazienti dopo le dimissioni dall’ospedale e condividiamo i risultati con le direzioni aziendali e i professionisti in real time, di modo che l’esperienza di cura riportata possa aiutare a comprendere cosa non ha funzionato e soprattutto a valorizzare le buone pratiche per favorire processi di emulazione. Per migliorare il vissuto dei pazienti in un momento di particolare fragilità, a volte, è necessario modificare i processi, altre volte, invece, si tratta di piccole azioni, come un sorriso o un’attenzione particolare alla persona più che al paziente. La sfida è quella di spostarsi ad analizzare e misurare i servizi sul territorio attraverso gli occhi dei pazienti come stiamo provando a fare con il ministero della Salute nella costituzione di un osservatorio dell’esperienza dei pazienti cronici”.