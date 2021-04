Avanti di questo passo e i Pj Masks si ritroveranno a manifestare davanti a palazzo Chigi insieme a Masha e orso, con Ladybug, Bing, Flop e gli altri. Non esagera Giuseppe Ira, quando parla dell’esasperazione dei dipendenti dei parchi tematici, abituati a intrattenere i bambini ma attualmente sull’orlo di un baratro economico e personale. Il Comitato tecnico scientifico ha deciso di riaprire i parchi divertimenti come Gardaland, Mirabilandia, Leolandia e Magicland solo a partire dal primo luglio, e lo stesso vale per i parchi faunistici come l’Acquario di Genova o il Bioparco Zoom di Torino ma anche per i parchi acquatici come l’Aquafan di Riccione o il Carube Bay di Jesolo.

“In gioco ci sono 230 imprese e circa 50 mila famiglie, per un comparto che nel 2019 ha generato un giro d’affari di 400 milioni di euro e 25 mila posti di lavoro diretti”, ricorda Ira, presidente dell’Associazione parchi permanenti italiani (membro di Confindustria). Il settore è in fermento per la scelta di una data d’apertura così posticipata e già c’è chi pensa a declinare la protesta in vari modi. Il primo, il più soft, è quello di portare davanti a palazzo Chigi i lavoratori dei parchi travestiti dai personaggi dei cartoni animati con cui intrattengono i bambini. “Sperando che qualcuno ci ascolti prima che la protesta diventi più radicale”, dice Ira. Nomen omen, per lo meno in questa fase. Giuseppe Ira, oltre alla sua funzione di rappresentanza, è anche il presidente del parco Leolandia, in provincia di Bergamo. “Registrano una perdita media dell’80%” rivela. “Nel 2020 i parchi hanno potuto riaprire in media tra maggio e giugno, per poi essere nuovamente chiusi improvvisamente a ottobre, qualche giorno prima di Halloween. Non troviamo una logica nel posticipare al primo luglio l’apertura. Ci fanno aprire più tardi dell’anno passato, nonostante ora ci siano i vaccini e si sappia molto di più di questa malattia, nonostante noi stessi ci siamo adeguati dal punto di vista della sicurezza sanitaria e abbiamo ridotto fortemente le capienze”.

Formalmente i parchi divertimento rientrano nella categoria dei “Circhi e spettacoli viaggianti”, che fa capo al dicastero dei Beni Culturali. Non sono previsti ristori o sostegni significativi. Ecco perché ora le richieste formulate al Governo Draghi sono sostanzialmente tre: aprire subito, attivare una modalità di ristori o prevedere dei finanziamenti ad hoc. La data di riapertura fissata al primo luglio è stata una doccia fredda anche per Gardaland Resort, a Bussolengo (Verona), il parco più grande d’Italia con una superficie di ben 600 mila metri quadrati, equivalenti a oltre 55 campi da calcio. “Gli ampi spazi a disposizione, combinati ad un numero controllato di accessi, ad una selezione delle attrazioni e degli spettacoli disponibili, rigorosamente outdoor, e all’applicazione di un severo Protocollo di sicurezza, sono le variabili che assicurano la messa in sicurezza del parco divertimenti numero uno in Italia” evidenzia Aldo Maria Vigevani, l’amministratore delegato di Gardaland. “Aprire a luglio è una prospettiva disastrosa e drammatica. Ci ruba due mesi e mezzo di vita fondamentale. Abbiamo oltre 800 lavoratori stagionali e un indotto stimato di 350 strutture distribuite sul Lago di Garda, tra le quali alberghi, campeggi, B&B, pizzerie, ristoranti che regolano la loro stagione di apertura seguendo il calendario del Parco”. Gardaland nel 2020 ha perso il 70 per cento del fatturato. “Ci reputano più pericolosi dei cinema e dei teatri, che possono aprire a giugno. Noi misuriamo la temperatura a tutti, abbiamo la prenotazione, il numero chiuso e una app per la coda virtuale. L’anno scorso non c’è stato alcun focolaio di Covid in nessuno dei parchi italiani. E quest’anno ci fanno riaprire due mesi dopo? Che senso ha?”. Quanto alle forme di protesta, Vigevani non sembra intenzionato a scendere in piazza, né a bloccare l’autostrada. “Non è nel nostro stile” precisa. “Noi puntiamo al dialogo con le istituzioni”.

Il perdurare della crisi sta mettendo a dura prova l’imprenditoria “made in Italy” e sta invece favorendo l’avanzata dei fondi d’investimento. “Siamo sconcertati, arrabbiati, allibiti”, dice senza giri di parole Riccardo Marcante, amministratore delegato di Mirabilandia (Ravenna), il secondo parco più grande d’Italia dopo Gardaland. “Ci erano state date delle rassicurazioni e invece ci hanno trattato come i peggiori della classe. Eppure da sempre adottiamo i protocolli dell’associazione mondiale dei parchi divertimento. Permettono in tutto il mondo di aprire i parchi, ovunque le linee guida sono accettate e da noi sembra non ci sia niente. Cinema e ristoranti fuori dal parco sono accettate, dentro no. Noi a Mirabilandia abbiamo ridotto l’affluenza del 50 per cento, abbiamo incrementato la presenza dei vigilantes ovunque e introdotto l’obbligo della mascherina. C’è l’igienizzazione obbligatoria delle mani a ogni giro e ci sono squadre di sanificatori in azione sulle attrazioni”. Mirabilandia compie 30 anni nel 2022. Nel 2019 sono stati registrati un milione e 300 mila visitatori. Ci lavorano circa 800 persone: un migliaio tra dipendenti e ditte esterne nel picco della stagione. Quanto alle forme di protesta anche Marcante smorza: “Io sono per il dialogo, le cose si risolvono ragionando ma la situazione è molto difficile”.

“Questa rischia di essere la mazzata finale” commenta senza timore di smentita Guido Zucchi, ad di Magicland, il parco divertimenti di Roma, 300 metri quadrati di attrazioni e giochi d’acqua. “Poca considerazione e scarsa conoscenza della nostra attività: questa è la cosa che più fa male. Il parco divertimenti viene considerato talmente rischioso da essere tenuto per ultimo. Ed è falso, perché non solo siamo all’aperto ma abbiamo anche protocolli molto rigidi. Qui da noi ci sono misure di sicurezza che non si vedono neanche negli aeroporti. L’anno scorso abbiamo assunto 50 ragazzi il cui unico scopo era quello di pretendere il rispetto del distanziamento e l’uso della mascherina: avevano un fischietto per richiamare i trasgressori”. Magicland dà lavoro a circa 500 persone e in un anno normale conta mezzo milione di visitatori. “È frustrante essere trattati in questo modo dopo tutti gli sforzi fatti. Un’altra cosa che mi sorprende molto è che in Spagna i parchi sono già quasi tutti aperti da prima di Pasqua. Noi invece la Pasqua l’abbiamo già persa ed è davvero un disastro”.