Insieme, madre e figlio, ad aspettare un vaccino anti-Covid che non arriva. Nella Lombardia del “vaccinarsi contro il virus è difficilissimo” ci sono anche loro. Pavesi, residenti in centro città, accanto a tutte le comodità ma non quella di potersi immunizzare. La mamma è in cima alla lista delle urgenze, il figlio, malato pure lui, è stato immunizzato in questi giorni. Ma avrebbe voluto essere il secondo.

Invalida e dimenticata

Lei si chiama Italia Spadaro: ha 81 anni e da quindici è invalida al 100%, costretta su una sedia a rotelle dopo una serie di ictus. Un quadro clinico complicato anche da problemi cardiologici e respiratori. Vista la fragilità, persona sicuramente attaccabile dal Covid, quindi in linea di principio tra le prime in lista per una vaccinazione. Invece no. Si è registrata, il 16 febbraio scorso, alla farmacia del suo quartiere, che ha prontamente inoltrato la segnalazione. E le sono anche giunti i ringraziamenti per avere aderito alla campagna vaccinale. Solo che da quel momento c’è stato solo il silenzio. E Italia sta ancora aspettando. Proprio nei giorni scorsi le è stato comunicato dal suo medico che il vaccino per lei non c’è ancora e che – non essendo autonoma nel raggiungere la sede vaccinale – non c’è neanche il personale per trattarla a domicilio.

Le uscite sul ballatoio

C’è un sentimento di rassegnazione in questa ultra 80enne dimenticata dal sistema. Da un anno in qua le uniche sue uscite sono quelle sul ballatoio di casa per prendere un po’ d’aria. Nient’altro. Alla signora Italia pensa il figlio Francesco Mastrandrea, attore e narratore pavese 59enne, suo unico punto di riferimento. Pure lui aveva bisogno urgente del vaccino perchè affetto dal morbo di Crohn, una malattia autoimmune. E si era messo in coda, pensava, dopo la madre. Invece l’hanno immunizzato per primo, anche se comunque dopo una lunga attesa. E adesso è in pena perchè non vede una soluzione al caso di sua mamma.

Italia Spadaro è vedova da sei anni. Lei e il marito Angelo sono originari di Caltagirone e fanno parte di quelle famiglie arrivate al Nord all’inizio degli Anni Sessanta con la valigia carica di speranze. Una vita da casalinga, ad accudire la casa e crescere il figlio Francesco, che ricambia garantendole affetto e dedizione da quindici anni, ossia da quando è stata pesantemente provata da una serie di ictus.

Sono preoccupato

Non nasconde preoccupazione Francesco Mastrandrea. “Ho molta paura per lei – spiega – Oltretutto, proprio nel gennaio 2020, appena prima che scoppiasse il caos legato al Covid, mamma è stata in ospedale due mesi per una polmonite bilaterale. Così, appena possibile l’ho registrata in farmacia per il vaccino: mi hanno detto che le può essere somministrato solo il Pfizer e non Astrazeneca a causa degli ictus che ha subìto. Il medico curante mi ha già dato il modulo per il consenso, abbiamo vomilato le pratiche, ma il vaccino per lei non c’è”.

Per la signora Italia quel figlio è tutto. E la gratitudine si vede nei suoi occhi. “Per fortuna che c’è lui, anche per usare il computer e navidare su Internet altrimenti sarei persa – sottolinea –. Anche le mie amiche devono appoggiarsi a figli e nipoti. Certo, chi può, perchè alle altre restano solitudine e paura. Noi vecchi ne abbiamo tanta, siamo barricati in casa e abbiamo acceso il televisore tutto il giorno. Ma ascoltiamo solo notizie brutte. Siamo gente che ha fatto la guerra, ma ora è forse è peggio, c’è tanta delusione: che Italia lasceremo ai nostri nipoti?”.

Doppio timore

Mastrandrea non fa mistero di sentirsi diviso da un doppio timore: “Nelle mie condizioni sarebbe un problema ammalarmi di Covid, per mia mamma e per me – conclude –. Negli anni ho acquisito un delicatissimo sistema di equilibrio con il morbo di Crohn, che è una patologia ansiogena. Mi fido dei medici, anche se avevo una certa paura a fare il vaccino perché nessuno mi aveva spiegato che cosa avrei rischiato davvero. Alla fine l’ho fatto, soprattutto pensando alla salute di mia madre. Ma adesso qualcuno lo faccia anche a lei”.