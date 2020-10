Per affrontare la seconda ondata di Covid-19 in Italia “gli ospedali sono stati attrezzati, le terapie intensive sono state rafforzate e credo sia stato fatto uno sforzo gigantesco per mettere le strutture ospedaliere in condizioni di gestire l’afflusso di pazienti che stiamo vedendo montare in questi giorni. Da questo punto di vista la preparazione è stata adeguata”. Quello che invece è mancato è “il rafforzamento del territorio, della prima linea” formata da “medicina generale e pediatria di libera scelta”. Di “tutto il personale che in questo momento è a disposizione, ma che non viene coinvolto attivamente nella procedura di tracciamento”. E’ questa la criticità rilevata da Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai 3.

Fonte