“Non avevo motivo e nemmeno l’autorità” per censurare lo studio dell’Organizzazione mondiale della sanità in cui si denunciavano le carenze del piano pandemico italiano. Sono le parole di Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Oms, in un’intervista alla ‘Stampa’. A chiamarlo in causa era stato il funzionario Oms Francesco Zambon, uno dei curatori del report pubblicato online e ritirato nel giro di 24 ore, lo scorso maggio. “Se anche avessi voluto, non avrei avuto il potere di intervenire su Zambon, che dipende da Copenaghen e non da Ginevra”, si difende Guerra che definisce “infondate” le voci di un sollevamento dal suo incarico in Oms. “Da Ginevra nessuno mi ha chiesto nulla, ma se il direttore Ghebreyesus dovesse chiamarmi per chiedermi di farmi da parte, non avrei nessun problema a farlo”, assicura.

Fonte