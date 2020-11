Nella guerra a Covid-19 “non ce la caveremo mai da soli, ma ce la faremo soltanto uniti”, mettendo alla “base del nostro stare insieme il linguaggio comune della scienza” come vero antidoto “al negazionismo e al terrapiattismo: la manifestazione deteriore” di un gap di cultura scientifica che “la nostra società non può più permettersi di ignorare”. E’ il senso del messaggio lanciato da Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), intervenuto all’evento ‘I love scienza’ organizzato dalla Fondazione De Sanctis e curato dall’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in occasione della Giornata mondiale della scienza promossa dall’Unesco.

